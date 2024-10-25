В России выйдет сериал «Полиция Токио» про жизнь якудзы от HBO

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о пополнении своей библиотеки. Уже 26 ноября в сервисе выйдет сериал «Полиция Токио» — криминальное шоу от HBO, завершившееся после двух сезонов.

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Сериал «Полиция Токио» основан на книге Tokyo Vice, написанной американским журналистом Джейком Эдельштейном о его работе в Токио 1990-х. Репортёр изучал деятельность японской полиции, проводил коррупционные расследования, а также исследовал быт и нравы якудзы. Шоу вольно адаптирует оригинальное произведение, однако многие книжные элементы остались на месте.

Пилотный эпизод сериала снял Майкл Манн, известный по «Схватке» и грядущему «Феррари». Он же выступил исполнительным продюсером шоу. Главные роли в нём исполнили Кен Ватанабэ («Начало») и Энсел Элгорт («Вестсайдская история») — они же вернулись и в продолжении.