Специальный показ триллера «Что скрывает любовь» пройдет 30 октября

Кинопрокатная компания «Наше кино» приглашает на предпремьерный специальный показ фильма «Что скрывает любовь» в кинотеатре «Каро 7 Атриум». Гости показа смогут первыми в России увидеть напряженный романтический триллер от лауреата премии «Оскар» Фернандо Труэбы.

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Главные роли в картине об искушении и роковом влечении исполнили номинант на премию «Оскар» Мэтт Диллон и испанская актриса Аида Фольч. 30 октября специальные показы фильма также пройдут в других кинотеатрах сети «КАРО». В широкий российский прокат фильм выходит 31 октября.

© Пресс-служба фильма/Наше кино

По сюжету молодая испанка Алекс приезжает работать хостес в островном ресторане. Хозяин заведения Макс – загадочный и привлекательный американец – сразу завоевывает внимание новой сотрудницы. Знойные летние ночи, красивые пейзажи и греческий колорит опьяняют главную героиню. Размеренный темп жизни Алекс меняется, когда она поддается искушению и заводит роман с Максом. Поглощенные новыми чувствами любовники проводят жаркое лето вместе, но со сменой сезонов меняются и их отношения: жаркую страсть летних отношений убивает зимний холод, и мелодрама превращается в нуарный триллер. Что Макс скрывает о своем прошлом? Сможет ли Алекс преодолеть свои страхи и сомнения и добраться до истины?

Показ пройдет 30 октября в 19:00. Возрастное ограничение: 18+