Режиссер фильма «Верные» рассказала о замысле картины

Никто из родственников Романовых не поехал за ними в ссылку после отречения Николая II. И ближайшие друзья не поехали. В Сибирь, а затем на Урал за царской семьей отправились, в основном, простые подданные - доктор Евгений Боткин, графиня Анастасия Гендрикова, комнатная девушка Анна Демидова, матросы Седнев и Нагорный… Всего 43 человека, многие из которых понимали, что дни их сочтены. Это и есть образ настоящей России, аристократы по духу, а не по крови, уверена режиссер Наталия Гугуева, чей документальный фильм "Верные" выходит 31 октября в широкий прокат. Когда долг важнее личного комфорта - об этом говорим с режиссером накануне премьеры.

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Наталия, о царской семье снято и написано немало. Почему вы решили снять еще одно кино и причем именно сейчас?

Наталия Гугуева: С одной стороны, на работу над "Верными" меня спровоцировало время. Я стала чувствовать, что сегодня размываются такие очень важные бытийные понятия, как честность, жертвенность, милосердие, смелость. Мы начали путать осторожность с трусостью, желание как бы не причинить что-то неприятное человеку с тем, что мы предаем что-то более важное. Обо всем этом захотелось поговорить без полутонов, потому что в наше жесткое время полутона, на мой взгляд, порой опаснее, чем бомбы.

С другой стороны, никто из кинематографистов никогда всерьез не рассматривал историю царской семьи с точки зрения тех, кто остался верен Романовым до конца, кто пошел за ними в ссылку, кто выбрал долг, а не жизнь. И когда я посмотрела на последние дни Романовых под этим углом, я была поражена, насколько это современно.

Меня лично поразила история доктора Боткина - он выбирал между долгом и детьми.

Наталия Гугуева: Евгений Боткин один воспитывал своих четверых детей - его жена ушла к любовнику. После чего все четверо детей приняли решение остаться с отцом. Дети были самым главным смыслом его жизни. И тем не менее он поехал за царской семьей, за цесаревичем. Он остался верен своей присяге, долгу, чувству порядочности. И даже когда ему открыто говорили "доктор, уходите, иначе вы своих детей не увидите никогда", он не мучился в сомнениях - уйти или остаться.

С Боткиным связан, пожалуй, главный символ фильма - карманные часы, которые доктор отдал одному из охранников дома Ипатьева в обмен на продукты для царской семьи. Как вы нашли эти часы?

Наталия Гугуева: Я случайно наткнулась на маленькую заметку в провинциальной газете о карманных часах Боткина, которые находятся в семье одного из жителей Свердловской области Игоря Свалова. Я нашла его в соцсетях и написала ему. Оказалось, что он уже давно осмысляет историю последних дней Романовых, и, как он сказал, "чувствую, что эти часы добыты неправедным путем". Более того, он прямо говорит, что на этих часах кровь. Интересно, что за них Свалову в свое время предлагали "Мерседесы" и огромные деньги, но он не отдавал: "Это может плохо закончиться для моей семьи". Игорь пытался отдать часы потомкам Боткина, которые живут во Франции, но контакта у него с ними не получилось.

Во время съемок фильма родилась идея отдать часы духовным потомкам доктора, сестрам Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга. В 1918 году монахини этой обители приносили еду узникам дома Ипатьева, к тому же, есть мнение, что именно на кладбище этой обители захоронены верные слуги царя - генерал Татищев, граф Долгоруков, матросы Седнев и Нагорный. И это именно сестры Ново-Тихвинского монастыря в свое время собрали материалы для прославления Евгения Боткина в лике святых.

В фильме есть очень трогательная сцена, когда Игорь Свалов, собрав всю свою семью, приходит в монастырь и торжественно передает эти часы сестрам. Надо видеть, что в этот момент с ним происходит, какое он испытывает облегчение.

Тот случай, когда документалист не просто наблюдатель, а сам творит историю. Похоже, вы из тех режиссеров, кто еще верит, что у кино может быть миссия.

Наталия Гугуева: Всегда в это верила. Режиссер должен помогать и зрителям, и героям осмыслять происходящее, провоцировать на поступки. Кто-то из великих сказал, что миссия художника - "улучшать человеческую породу". Может быть, звучит грубо, но очень точно. Главное не забывать, что жизнь - это не только комфорт, это еще и стремление к высоким идеалам.

Вот, допустим, генерал Татищев мог бы тоже не идти за царской семьей в ссылку. У него оставалась больная старенькая мать, которую он рисковал больше никогда не увидеть. Но даже мать его благословила - исполни свой долг до конца. Для меня это тоже важная линия в фильме. Ведь сегодня многие матери стараются ограждать своих детей от честных и жертвенных поступков.

И еще один символ, который дает повод подумать о сегодняшнем - золотой крестик от царицы Александры Федоровны. Насколько я понимаю, это тоже находка историческая…

Наталия Гугуева: Был такой матрос Иван Седнев, из крестьян, служил на императорских яхтах, приглянулся царской семье, и его взяли в лакейский штат. И что меня потрясло - когда у Седнева родились дети, их крестными стали Романовы, а именно - императрица и великая княжна Ольга. Другими словами, царские особы стали крестными родителями детей лакея. Это потрясающе! Мы нашли потомков Седнева, это абсолютно простая семья, и я увидела тот золотой крестик, который царица лично надела ребенку этого лакея, он теперь у внучки матроса. И вы правы, это тоже важный символ в нашем фильме - духовное родство, которое важнее всех сословных связей. Сегодня мы делимся на какие-то кланы, тусовки, "высшее и низшее общество", и для нас это так важно.

Герои моего фильма все из разных сословий, но они объединены одним служением и в этом служении идут до конца. Поэтому я их и называю аристократами не по крови, а по духу. Именно такие люди становятся героями и сегодня.

В вашем фильме звучит шум Екатеринбурга столетней давности и много других необычных подходов к звуку и картинке. Как это все родилось?

Наталия Гугуева: С нами работал прекрасный аниматор Валерий Кожин, который осторожно, скажем так, оживил фотографии царской семьи и тех, кто разделил с ними их участь. Мы практически всех их видим в 3D. А что касается звука и шумов, то это была очень долгая и кропотливая работа, особенно над хроникой - ведь действительно никто не записывал сто лет назад, как шумели улицы городов. Прекрасные звукорежиссер Виктор Морс и шумоооформитель Ирина Цатурова, и я рядом с ними, по сути, очень кропотливо придумывали звучание каждой сцены фильма. В документальном кино мало кто так работает со звуком. У нас на это ушло больше 3 месяцев. Не хочу раскрывать секреты, как это выглядело технологически, но, уверена, что зрители, пришедшие в кинотеатры, оценят это наше ноу-хау. Скажу больше - они просто не заметят, как благодаря "эху из прошлого" перенесутся на сто лет назад.

Наталия, после того, как ваш игровой дебют "Туман" прорвал даже "культуру отмены", взяв призы в Европе, все ждут от вас следующего шага.

Наталия Гугуева: Я очень хочу вернуться к игровому кино, но пока у меня в работе только документальные фильмы. В том числе фильм об Эдуарде Лимонове.

Неожиданно!

Наталия Гугуева: Многие удивляются. Лимонов очень сложная и противоречивая личность. Не все в нем мне нравится. Но человек и писатель он яркий, судьба его необычна. По сути, он из своей жизни лепил художественное произведение, проживая ее как герой какого-то романа или даже детектива. Он очень влиял на умы других людей, особенно молодежи. Для себя я так решила - буду говорить о Лимонове с любовью, но - правду. Процентов на 80 фильм уже снят. Часть ленты удалось снять в Европе.

Прямая речь

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