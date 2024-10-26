В Петербурге представили программу фестиваля китайского кино

Десять китайских кинокартин разных жанров, созданных за последние несколько лет, покажут на фестивале кино КНР в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября. На открытии в кинотеатре "Аврора" зрителям представили спортивную комедийную драму "Пегас 2" - новинку 2024 года, которая входит в топ-10 самых кассовых фильмов мира в этом году.

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«‎Программу фестиваля составляли наши коллеги из Китайской Народной Республики. Они отобрали 10 действительно самых значимых картин последних лет, и многие из них имеют ряд международных наград. Самое главное - это разнообразие жанров: там есть и спортивные драмы, и комедии, и мелодрамы, исторические ленты, фантастика и фэнтези в том числе», — рассказала журналистам заместитель генерального директора "Роскино" Оксана Фролова.

Она отметила, что для делегации из Китая, которая прибыла в Россию на фестиваль, организована культурная и деловая программа, включающая в том числе встречи с кинематографистами и посещение киностудий.

«‎Уже есть некие диалоги и договоренности о совместном будущем сотрудничестве, возможных съемках. Режиссер Юй Баймэй приехавший в Россию, присматривается к локациям, он очень высоко оценил природу, исторические здания. Надеемся, что в будущем будут организованы совместные киносъемки, совместные проекты», — добавила Фролова.

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«‎На протяжении этих двух дней мы уже побывали в двух городах - это Москва и Великий Новгород. Мы не ожидали такого теплого приема со стороны [аудитории]. Конечно, я очень надеюсь, что еще больше российских зрителей смогут посмотреть наше кино», — поделился с журналистами режиссер Юй Баймэй, чей фильм "Китайский пинг-понг: отпор из тупика" также вошел в программу фестиваля.

Режиссер рассказал, что в детстве он очень любил смотреть советское кино.

«‎Я очень люблю режиссера Рязанова, смотрел практически каждую его работу. Есть фильм, который я смотрел бессчетное количество раз - "Невероятные приключения итальянцев в России"», — признался он, отметив, что эти картины оказали влияние на его творчество.

Знакомство с китайской культурой

Фестиваль китайского кино проходит с 22 по 27 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Екатеринбурге. В его программе - некоммерческий показ таких фильмов как "Шаг к мечте: раз и навсегда", "Я люблю тебя!", "Творение богов", "Бесконечное путешествие" и других.

«‎В августе 2024 года в Китае проходил фестиваль российских фильмов <…> и [он] был встречен восторженно. [Теперь] мы проводим кинофестиваль в эти дни в четырех крупных городах России. Мы приехали с миссией познакомить зрителей с нашими фильмами, с китайской культурой и ожидаем, что это поможет развитию дальнейших контактов», — сказала на открытии фестиваля заместитель директора Китайского центра исследований киноискусства Чжан Сюйся.

Генеральный консул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй напомнил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, также стартовали перекрестные годы культуры РФ и КНР.