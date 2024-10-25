11 самых серьезных претендентов на премию «Оскар» в 2025 году

Будем откровенны: киноиндустрия все ещё не отошла от последствий прошлогодних забастовок WGA и SAG-AFTRA, и этот год был непростым для кинематографа. Несколько громких проектов были перенесены на 2025 год, а многие из тех, что были выпущены и рассматривались как будущие претенденты на награды в духе «Джокера», в итоге оказались большим разочарованием. Гонка за «Оскаром» всё ещё открыта, так что давайте поговорим о тех, кто вышел на первый план.

© кадр из фильма

«Синг-Синг»

Масштабный возвышенный рассказ Грега Кведара о преображающей нью-йоркскую тюрьму программе «Реабилитация через искусство», в котором несколько реальных выпускников играют самих себя, заслуживает всяческих похвал. Это жизнеутверждающий, вызывающий эмоции фильм, который меняет наше представление о заключённых, не политизируя проблему. Он должен быть в списке на номинацию «Лучший фильм».

«Конклав»

Извилистый, стремительный, привлекающий внимание зрителей триллер о непростых выборах нового Папы Римского тоже должен набрать немало номинаций. Ральф Файнс, который, как известно, никогда не получал «Оскара», несмотря на две номинации, восхитительно стоек в роли кардинала, которому поручено следить за ходом событий. В год выборов, заставивших нас задуматься над понятиями власти и коррупции по обе стороны пруда, этот фильм кажется бесспорно своевременным.

«Анора»

Весёлая история об энергичной танцовщице экзотических танцев, которая влюбляется в обаятельного, но незадачливого сына русского олигарха только набирает обороты. Героиня фильма тянет на непременную претендентку на звание лучшей актрисы, а её неуклюжий закадычный друг имеет все шансы проскочить в гонку за лучшую мужскую роль второго плана.

«Мальчишки из "Никеля"»

Адаптируя душераздирающую, отмеченную Пулитцеровской премией, и, казалось бы, не поддающуюся адаптации книгу Колсона Уайтхеда, признанный документалист Рамелл Росс, выбрал удивительно нестандартный подход: снимая от первого лица, он позволяет нам взглянуть глазами двух своих героев на срок в жестокой исправительной школе во Флориде 60-х годов. Следует отметить ловкую, великолепно наблюдательную режиссуру, а также лирический сценарий, искусный монтаж и потрясающе красивую операторскую работу.

«Бруталист»

Далеко несовершенный фильм, но, несмотря на это, его масштаб, размах и непоколебимые амбиции могут завести его очень далеко. Обратите внимание на главного героя в гонке за лучшую мужскую роль (в конце концов, он уже получил «Оскар» за менее значительную роль в «Пианисте»), а также на Фелисити Джонс и Гая Пирса в категории второго плана. Также следует отметить виртуозную режиссуру, напряжённый оригинальный сценарий, захватывающий монтаж, потрясающий дизайн и ослепительную кинематографию!

«Эмилия Перес»

Когда возмутительная, вызывающая разногласия, кружащая голову, многоязычная и наполненная оригинальной музыкой драма выйдет на Netflix, она гарантированно вызовет дискуссии в интернете и бурные личные дебаты. Смелая режиссура, дикий сценарий, стремительный монтаж и гениальные песни тоже должны привлечь внимание и даже, может быть, взять приз за лучший международный фильм.

«Дюна. Часть 2»

Учитывая, что захватывающий научно-фантастический сиквел Дени Вильнёва собрал почти в два раза больше денег, он, по идее, должен быть таким же успешным, если не больше. Особенно зрителей впечатлила режиссура, мастерская адаптация, потрясающий дизайн, невероятная операторская работа, сложные костюмы, мощное звуковое оформление, впечатляющие визуальные эффекты, динамичный монтаж и изобретательный грим. Явно будет не одна номинация!

«Субстанция»

Было бы большой несправедливостью, если бы гонзо-боди-хоррор Корали Фаржы прошёл мимо. Дневной кошмар, в котором Деми Мур вводит в своё тело таинственную зелёную жидкость, активизирующую более совершенную версию себя, заслужил хотя бы одну номинацию за умопомрачительное протезирование. Захватывающий, вязкий звукомонтаж и великолепные визуальные эффекты фильма также заслуживают внимания.

«Урок игры на фортепиано»

Увлекательная семейная драма 30-х годов, исследующая наследие рабства не будет исключением. Младший сын Дензела Вашингтона, Малкольм, дебютирует в режиссуре, и его поэтический сценарий может попасть в шорт-лист. Старший сын легендарного актёра, Джон Дэвид, сыграл в картине главную роль, которая может быть признана гениальной. Такой семейный подряд!

«Мария»

Общепризнанная истина: когда Пабло Ларраин привлекает голливудскую звезду, чтобы она перевоплотилась в икону поп-культуры для одного из своих галлюцинаторных и совершенно нетрадиционных байопиков, она сразу же попадает в список претендентов на звание лучшей актрисы. Конечно, реакция на его солнечную картину о последних днях оперной дивы Марии Каллас была более сдержанной, чем на «Джеки» или «Спенсер», но было бы удивительно, если бы Анджелина Джоли не пошла по стопам Натали Портман и Кристен Стюарт, выдав, несомненно, лучшую роль в своей карьере.

«Никому не известный»

Фильм с Тимоти Шаламе о становлении Боба Дилана в Нью-Йорке 60-х годов ещё не наделал шумихи, но подозреваем, что он может стать «джокером» оскаровской гонки 2025 года. На карту поставлены адаптированный сценарий и аутентичный дизайн, грим и причёски, а также костюмы от трёхкратной номинантки на «Оскар» Арианны Филлипс. Заявка на успех!