Новая эпидемия на экранах. Выходит «Другой мир: год волка»

5 декабря, на день раньше мирового релиза и широкого проката в США, в российских кинотеатрах выйдет хоррор «Другой мир: год волка» с Фрэнком Грилло («Мстители», «День курка») и Катриной Ло («Спартак: Кровь и песок», «Стрела») в главных ролях.

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По сюжету человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, остальные живут в страхе за себя и своих близких. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

Вместе с Фрэнком Грилло и Катриной Ло в фильме снялись Ильфенеш Хадера («Крёстный отец Гарлема», «Иллюзия», «Миллиарды»), Джимми Каммингс («Город на холме»), номинант на премию «Золотой глобус» Лу Даймонд Филлипс («Выстоять и добиться», «Блудный сын»).