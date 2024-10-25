Sony выпустит продолжение фильма «Бриллиантовый полицейский»

Как сообщает издание Deadline, компания Sony Pictures начала работать над продолжением криминальной комедии «Бриллиантовый полицейский». Исполнитель главной роли в оригинальной ленте Мартин Лоуренс выступит продюсером ленты.

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Производство нового «Бриллиантового полицейского» находится на ранней стадии — сейчас авторы готовят сценарий будущей ленты. Решение продолжить франшизу было принято после успеха недавних «Плохих парней 4», которые заработали в прокате $ 400 млн и получили положительные отзывы от зрителей.

«Бриллиантовый полицейский» вышел в 1999 году и рассказывал о непревзойдённом эксперте по сейфам Майлсе Логане, который спрятал бриллиант на территории, ставшей полицейским участком. Чтобы забрать драгоценность, Майлс притворяется сотрудником правоохранительных органов и отправляется расследовать настоящие преступления.