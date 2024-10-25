Вышел новый сериал Юрия Быкова «Лихие»

В онлайн-кинотеатрах Okko и Start вышел

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. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях. Она не только о 90-х, но и о людях. Сериал охватывает три временных отрезка из истории одной семьи — начиная с 1991 года и заканчивая нашими днями.

Егерь Павел, его играет Артем Быстров, вместе с женой и двумя сыновьями живет в тайге в Хабаровском крае. В 90-е жить становится не на что. Их сосед, успешно устроившийся в Хабаровске, предлагает Павлу переехать туда вместе с семьей и стать его водителем. В это время город контролирует ОПГ «Общак» — эта группировка реально существовала. И Павел невольно оказывается в самом центре криминальных разборок, куда впоследствии втягивает своего старшего сына. И все это постепенно разрушает семью. Сериал получился жестоким и мрачным. В том числе и потому, что его режиссер Юрий Быков, автор таких фильмов, как «Дурак», «Завод», «Майор», достаточно прямолинейно рассуждает о тех проблемах, которые его волнуют. «Лихие» стали вполне логичным продолжением его предыдущих работ. Над проектом также работал сценарист Олег Маловичко — автор сериалов «Трасса» и «Нулевой пациент». Они тоже о социальном неравенстве и о человеке, оказавшемся в обстоятельствах, в которых приходится выбирать — выжить или остаться верным принципам.

Продолжает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова:

«Сериал мужской, брутальный, как такой удар под дых, очень сильный. Это история не о романтизации насилия, не упоения насилием, а это история того, как насилие разрушает не только самого человека, но и последующие поколения, семью и все вокруг этого человека, вот как идет этот процесс разложения. В этом смысле Олегу Маловичко, сценаристу, как мне кажется, удалась эта история. Драматургов, режиссеров, всегда привлекают времена перелома. 90-е — времена перелома, когда была одна система координат и траектория, и когда она ломается, то она ломается вместе с жизнью людей, меняя траекторию жизни, то есть драматургически это очень острый момент».

Сам Юрий Быков говорил, что «Лихие» задумывались как воспоминания о тех временах, которые не дай бог когда-нибудь повторятся. Герои сериала — не самые положительные люди, но их мотивы понятны. Они в итоге стали звеньями пищевой цепочки, в которой нужно порой выгрызать себе место.

Киножурналисту Нае Гусевой первые две серии понравились:

«Как продолжение изучения вот этой русской ментальности «Лихие» — очень интересный проект. Его нужно воспринимать ни в коем случае не как какое-то погружение обратно в эту атмосферу для того, чтобы вспомнить забытое приятное прошлое, а как напоминание о том, что, не дай бог, мы снова окажемся в тех временах — достаточно страшных. В «Лихих» центр зрительского внимания — это все-таки персонажи. Обычно мы привыкли следить за какими-то масштабными конфликтами, за социально-политической обстановкой, учитывая все-таки время, про которое говорит этот проект. Здесь же люди на самом деле большой, огромной воли и силы, но которые оказываются меньше системы, и ничего они не могут сделать, кроме того, как ей либо подчиниться либо противостоять из каких-то своих совестливых побуждений».

По первым двум эпизодам достаточно сложно судить, каким получился сериал. Но пока можно точно сказать, что это крепко сбитый проект от авторов, от которых мы понимаем, чего ждать.