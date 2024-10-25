Завершился прием заявок на фестиваль «Дни короткометражного кино»

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) пройдёт в Москве при содействии Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России с 14 по 21 декабря 2024 года.

Более 600 заявок на участие в конкурсе прислали авторы из 29 стран. Среди них – картины из Италии, Бразилии, Индии, Турции, Мексики, США, Китая, Монголии, Германии, России, Испании, Египта, Польши, Ирана, Кореи, Франции, Великобритании, Эквадора, Туниса, Белоруссии, Северной Македонии, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Болгарии, Канады, Японии, Киргизии и Сербии.

Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен не позднее 1 ноября.

- География конкурса по сравнению с пршлым годом увеличилась вдвое. Это показатель актуальности и востребованности короткого метра в мировой киноиндустрии, – отмечает руководитель фестиваля, генеральный директор продюсерского центра MovieStart Дмитрий Якунин. - Мы будем продолжать приобщать фильмы к широкой зрительской аудитории, а также создавать все условия для реализации творческого потенциала будущих авторов, развивая киноклубное движение.

В этом году впервые совместно с конкурсом генеративного контента My Film 48 введена номинация нейросетевых фильмов.

- С каждым годом всё больше кинематографистов прибегают к услугам искусственного интеллекта в своей работе, начиная от написания сценария, генерации изображений и заканчивая озвучиванием главных персонажей. Нам очень интересно наблюдать за развитием этого направления, поэтому мы решили добавить номинацию, которая придаст современность и новизну нашему киносмотру. Это то, чем мы будем удивлять индустрию и зрителей в этом году, – делится куратор фильмов с генерированным контентом Павел Перегудов.

Помимо нейросетевых фильмов в программу войдут игровые, документальные и анимационные ленты. Призовой фонд фестиваля составит 1,5 миллиона рублей.

После окончания фестиваля в городах России в период с 21 декабря 2024 года по 15 февраля 2025 года в рамках «Эха» фестиваля пройдут некоммерческие показы в кинотеатрах, барах, театрах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях, коворкингах, арт-пространствах, туристических центрах, площадках «Россотрудничества» и т.д.

В рамках фестиваля также состоятся творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы, а также исследование по проблемам интеграции дебютантов в киноотрасль. Все показы и мероприятия – бесплатные и открытые.

Официальный сайт фестиваля: https://shortfilmdays.ru/

Пресс-служба фестиваля: +7-926-742-1756, pr@shortfilmdays.ru (Рената Гарифуллина).