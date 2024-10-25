«Манюня: Приключения в деревне»: дата выхода и сюжет

В 2024 году в прокат выйдет фильм «Манюня: Приключения в деревне» — новая история о трех подругах, которые решили провести летние каникулы в деревне. Манюне, Наринэ и Каринэ (Каринке) предстоит дать отпор местным хулиганам и разгадать тайну колдуньи. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой картине, а также вспоминает сюжет предыдущих фильмов о Манюне и ее подругах.

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Главное о фильме

Дата выхода: 14 ноября 2024 года

Страна: Россия

Жанр: приключения, комедия

Режиссер: Денис Гуляр

Сценаристы: Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян

Продюсеры: Сарик Андреасян, Георгий Шабанов, Гевонд Андреасян

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Ольга Волкова, Оскар Кучера и другие

История о жизни забавной девочки и ее подруг принадлежит Наринэ Абгарян — российской писательнице армянского происхождения. Сначала она опубликовала автобиографическую повесть от лица 11-летней Манюни в своем блоге на «Живом Журнале». Эта история так понравилась читателям, что 2010 году с помощью писательницы Лары Галль Наринэ Абгарян смогла выпустить книгу. Вскоре свет увидели продолжения оригинальной истории: «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман», «Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения» и другие.

Сюжет

Новый фильм продолжает знакомить зрителя с приключениями трех лучших подруг: Манюни, Каринки и Наринэ. На этот раз девочки отправляются в настоящую русскую деревню, чтобы провести незабываемое лето.

Сначала героинь интригует непривычная обстановка, но вскоре они начинают скучать. Необычное решение проблемы подругам предлагают местные ребята. Они рассказывают, что в деревне живет ведьма-знахарка, и советуют попросить ее ускорить время — так девочкам не придется целое лето ждать возвращения домой. К слову, деревенские жители верят, что колдунья способна и не на такое: по округе про нее ходят самые разные легенды. Например, местные уверены, что она превратила своего мужа в ворона.

Когда Манюня, Наринэ и Каринка идут к колдунье со своей просьбой, та не отказывает им, но ставит свои условия. Выполняя требования колдуньи, подруги попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.

Актеры и роли

Роли трех полюбившихся зрителю девочек-подружек вновь исполнили уже знакомые актрисы: Манюня — Екатерина Темнова, Наринэ — Карина Каграманян, Каринка — Карина Мнацаканян. На экраны вернется и бабушка Манюни, Роза Иосифовна. Ее в очередной раз сыграла Джульетта Степанян.

Самое запоминающееся со съемок фильма — это, конечно, когда мы копали картошку, парились в бане и побывали на свадьбе соседей. К нашей истории присоединились новые герои, которых вы скоро увидите на экранах Карина Каграманян актриса

В числе новых персонажей бабушка Настя — именно к ней в гости приехали главные героини. Также девочки найдут новых друзей и познакомятся с самыми разными жителями деревни.

Актеры и роли

Ольга Волкова («Папины дочки», «Небеса обетованные») — бабушка Настя, которая живет в деревне, куда приехали девочки;

София Петрова («СуперИвановы», «Моя ужасная сестра») — Аленка;

Оскар Кучера («Короли игры», «Елки-иголки») — Олег Андреевич;

Ольга Тумайкина («Онегин», «Большая секунда») — секретарша;

Олег Комаров («Холоп», «Брат 2») — Игорь Елисеевич;

Анастасия Крылова («Тайны Карениной», «Трудные подростки») — Василиса;

Максим Коновалов («Бумер», «Красные горы») — Кощей;

Евдокия Германова («Псих», «Розыгрыш») — старуха.

В фильме также сыграл 11-летний сын Сарика Андреасяна Марк — он исполнил роль Мити, одного из деревенских ребят. К слову, братья Андреасян снова взялись за продюсирование картины, а режиссерское кресло занял Денис Гуляр, который уже работал над полнометражным фильмом «Манюня: Приключения в Москве».

Сериал и фильмы о Манюне

Спустя 10 лет после публикации дебютной истории о Манюне произведения Наринэ Абгарян впервые экранизировали — по мотивам книг сняли сериал. Позднее появились и фильмы.

Сериал «Манюня»

Первый сезон (2021)

В 2021 году в онлайн-кинотеатре Okko вышел сериал о приключениях закадычных подруг. В первых сериях зрителям рассказали историю знакомства Манюни Шац и Наринэ Абгарян: девочки пришли в школьный хор. Во время одного из выступлений под ними начала рушиться сцена, этот нелепый эпизод и послужил началом крепкой дружбы.

В следующих сериях зрителей познакомили с шумными семьями Наринэ и Манюни. Самый колоритный персонаж — несомненно, Ба, Роза Иосифовна Шац. На любой случай в ее арсенале есть забавная присказка, свою внучку Манюню и ее подругу бабушка воспитывает строго, но с большой любовью.

Второй сезон (2022)

Во втором сезоне семьи так устают от постоянных проделок Манюни и Наринэ, что решают отправить девочек на лето в лагерь. Подружки мечтают попасть в «Артек», но оказываются в месте под названием «Колагир». Девочкам там не нравится: лагерь давно нуждается в ремонте, кормят плохо, да и по родным они скучают. Однако, несмотря на все неприятности, развлечения и приключения все же находятся. Чего только стоит игра в Чингачгука, для которой нужно наряжаться в индейцев.

Третий сезон (2023)

В третьем сезоне зрители узнают о событиях, которые произошли в заключительных частях трилогии Наринэ Абгарян. Манюня и Наринэ постепенно взрослеют, а значит, и темы, которые сериал поднимает, со временем становятся все серьезнее. Так, девочки впервые ссорятся, узнают, как свадьба может стать причиной слез, а также впервые сталкиваются с серьезной болезнью близкого человека.

Фильмы о Манюне

«Манюня в кино» (2021)

Спецверсия для кинотеатров рассказывает сокращенную историю знакомства девочек и зарождения их дружбы.

«Манюня: Новогодние приключения» (2023)

Из-за аномально теплой погоды под угрозой срыва оказался самый главный праздник — Новый год. Семьи подружек решают, что погода не должна испортить им торжество, и отправляются в горы. Однако долгое и изнурительное путешествие приводит их в полуразрушенный заброшенный домик, который уже занимают незваные гости.

«Манюня: Приключения в Москве» (2024)

Фильм рассказывает о путешествии девочек в Москву, где совсем недавно завершились Олимпийские игры-80. Главный план Манюни — исполнить свою мечту и попасть на концерт любимой группы «Земляне». Однако на этом путешествие, конечно, не заканчивается: как обычно, подружки оказываются в центре незабываемых приключений — они гуляют по Красной площади, встречают легендарного актера и артиста цирка Юрия Никулина, а также заводят новые знакомства.

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