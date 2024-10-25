Что известно о фильме про жизнь советской молодежи в 1930-е

В ноябре 2024 года на большие экраны выходит драма «Любовь Советского Союза», частично основанная на реальных событиях. В центре сюжета — судьба известной артистки, которая попадает в любовный треугольник. Когда выйдет картина, о чем будет ее сюжет и кто в ней сыграет, — в материале «Ленты.ру»

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Главное о фильме

Страна: Россия

Жанр: драма, мелодрама

Возрастное ограничение: 12+

Производство: «Дирекция кино», Первый канал, онлайн-кинотеатр Okko

Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев

Сценарий: Сергей Снежкин, Владимир Валуцкий

В главных ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская

Дата выхода

Сначала россиян ожидает премьера полнометражной ленты «Любовь Советского Союза» в кинотеатрах, а затем на Первом канале выйдет восьмисерийный сериал.

7 ноября 2024 года состоится премьера фильма «Любовь Советского Союза»

Изначально ожидалось, что сериал выйдет в сентябре 2023-го, а о полноценном фильме речи не шло. Планировалась, что хронометраж первой серии составит 52 минуты.

Трейлер

Сюжет

Сюжет «Любви Советского Союза» рассказывает о жизни звезды советского театра и кино 1930-х годов. Известно, что картина не станет байопиком о какой-то конкретной артистке, хотя фильм частично и основан на реальных событиях.

Главная героиня — Галина Коврова — это скорее собирательный образ известных актрис эпохи, среди которых Любовь Орлова и Валентина Серова. По сюжету Галина — известная актриса, любимица всего Советского Союза, жена знаменитого летчика, героя СССР Анатолия Коврова. Однако ее жизнь меняется, когда она встречает молодого драматурга Кирилла Туманова.

«Это вольная интерпретация реальной истории, которая случилась с несколькими историческими лицами. Но является, конечно, художественным произведением. Кто-то будет говорить, что это история актрисы Валентины Серовой и поэта Константина Симонова, но это не совсем так», — подчеркивал в беседе с Константин Эрнст. При этом, по его словам, некоторые мотивы их реальных взаимоотношений в фильме все-таки отражены.

Валентина Серова и ее мужья Валентина Серова (в девичестве Половикова) -- советская актриса, народная артистка РСФСР, прославившаяся в 1930-е годы. Она играла в фильмах «Девушка с характером», «Сердца четырех», «Жди меня» и других, параллельно служила в театре. В 1938 году 21-летняя Валентина Половикова вышла замуж за известного летчика-испытателя, мастера высшего пилотажа Анатолия Серова (в его честь был назван город Серов в Свердловской области). Летчик погиб в 1939-м при совершении учебного полета. После этого Валентина Серова вышла замуж за поэта Константина Симонова. Тот посвящал артистке стихи: например, знаменитое «Жди меня, и я вернусь», написанное в августе 1941 года, когда Симонов был на фронте. Брак актрисы и поэта счастливым не был: Симонов не ладил с сыном Серовой от брака с летчиком, Валентина стала злоупотреблять алкоголем, и в 1957 году пара рассталась.

По замыслу авторов, «Любовь Советского Союза» отразит атмосферу счастливого довоенного времени, расскажет молодежи о далеких и малоизвестных ей временах.

История о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям из описания фильма на «Кинопоиске»

Что конкретно будет происходить происходит в фильме, пока неизвестно. Однако в трейлере, вышедшем 15 октября, показана история встречи и отношений Любови с мужем, а также момент ее знакомства с драматургом Тумановым.

Сюжет картины охватывает не только 1930-е, то и следующее десятилетие. Судя по трейлеру, значительная часть сценария посвящена событиям Великой Отечественной войны и обстановке в Москве, до которой фашисты практически дошли в 1941 году. Туманов попадает на фронт, а Ковров, возможно, погибает: в одном из кадров Любовь говорит: «Очень трудно быть женой известного человека, а еще труднее — быть его вдовой».

Кроме того, в фильме появится Иосиф Сталин. В одном из кадров он произносит фразу: «Любовь Коврова — это народное достояние».

Продюсер Анатолий Максимов отмечал, что «Любовь Советского Союза» — это прежде всего картина о любви, но не мелодрама, а история времени: «большого, радостного и страшного».

В таком мире молодые начинают и выигрывают. Потому что живут с безоглядной силой. Потому что знают, все только начинается. Новые люди — на новой земле. А потом происходит катастрофа: смерть и война обрушивают недолгий мир Большого Чувства и Большого Стиля Анатолий Максимов продюсер фильма «Любовь Советского Союза»

Создание

О старте съемок «Любви Советского Союза» было объявлено в июле 2022 года. На ранних этапах производства постановкой занимался Дмитрий Иосифов, режиссер культового сериала «Убойная лига» и телешоу «Последний герой». Затем пост режиссера заняли Никита Высоцкий и Илья Лебедев, снявшие «Союз спасения. Время гнева».

Сценаристами проекта стали Сергей Снежкин, автор сценария к фильмам «Сталинград» и «Похороните меня за плинтусом», и Владимир Валуцкий, написавший сценарии к картинам «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Адмиралъ» и «Благословите женщину».

Снимали ленту в основном в Москве: в столице сохранилось множество объектов архитектуры 30-х годов XX века, многие из них недавно были отреставрированы. Например, съемочные площадки ВДНХ.

Кроме того, сцену Санкт-Петербурге, а сцены с Ковровым за штурвалом самолета сняли на аэродроме Орешково в Калужской области.

Актеры

Главные роли в грядущей картине исполнили артисты, уже знакомые российскому зрителю. «Любовь Советского Союза» — одна из последних работ актера Романа Мадянова, которого не стало 25 сентября.

Кто сыграл в фильме «Любовь Советского Союза»: актеры и роли

Ангелина Стречина («Пищеблок») — Галина Коврова, актриса, любимица всего Советского Союза, которая попадает в любовный треугольник;

Кирилл Кузнецов («Союз Спасения») — Анатолий Ковров, знаменитый летчик-испытатель, герой СССР;

Роман Васильев («Жить жизнь») — Кирилл Туманов, драматург;

Игорь Петренко («Спящие») — Константин Георгиевич Павловский, генерал армии;

Роман Мадянов («Солдаты») — Кононыхин, начальник Главного управления театров;

Александр Устюгов («Вампиры средней полосы») — Иосиф Виссарионович Сталин.

Кроме того, в касте заявлены Ангелина Поплавская в роли актрисы Таисии Аграновской, Владимир Виноградов в роли главного режиссера театра и другие.

Сама Ангелина Стречина Коврову артистка.

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