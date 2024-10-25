Фильм «Человек-паук 4» с Томом Холландом выйдет 24 июля 2026 года

Компании Marvel и Columbia Pictures объявили точную дату выхода фильма фильма «Человек-паук 4». Продолжение истории Дружелюбного соседа выйдет в мировой прокат 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой» и через неделю после новой картины Кристофера Нолана, где он сыграет второстепенного героя.

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К главной роли вернётся британский актёр Том Холланд, сыгравший супергероя в предыдущих фильмах. Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Детали сюжета не раскрываются — известно лишь, что события ленты развернутся после финала «Нет пути домой».

Таким образом, «Человек-паук 4» доберётся до кинотеатров уже после выхода блокбастера «Мстители: Судный день». Вполне возможно, герой не появится в будущей картине с Робертом Дауни-младшим.