Названы самые ожидаемые экранизации в России

Сериалы «Гарри Поттер» (50% респондентов назвали этот вариант) и «Преступление и наказание» (48% опрошенных выбрали этот роман) стали самыми ожидаемыми экранизациями в России, говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и сети книжных магазинов «Читай город».

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Кроме того, 39% опрошенных россиян проголосовали за экранизацию «Грозового перевала», 33% хотели бы посмотреть экранизацию «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Еще 32% отдали свой голос «Хроники Нарнии. Серебряное кресло». Также в рейтинг вошли экранизации «Война и мир» (28%), «Волшебник Изумрудного города» (27%), «Дюна. Пророчество» (25%) и «Сто лет одиночества» (18%).

Своими приоритетами в экранизациях опрошенные назвали возможность увидеть любимое произведение в новом формате (77%), спецэффекты (56%) и сильный актерский состав (51%).

В основу методологии исследования лег опрос, проведенный в октябре 2024 года, в котором приняли участие более 1,2 тысячи пользователей из разных городов России.

Ранее стало известно, что знаменитый кинорежиссер и сценарист Стивен Содерберг приступил к написанию документальной книги о съемках фильма ужасов «Челюсти», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».