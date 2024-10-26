Состоялась премьера документального сериала «Хит»

На сервисах Wink и VK Видео состоялась премьера дока «Хит» — многосерийного проекта, посвященного российской музыке с 90-х до наших дней, который был создан при поддержке Института развития интернета. «Газета.Ru» рассказывает, почему сериал, пропитанный одновременно ностальгией и современными вайбами, стоит смотреть даже тем, кто обычно обходит документалки стороной.

© Кадр из трейлера

Рецензировать доки — дело непростое и даже неблагодарное. Как минимум по отношению к самому жанру, и без того получающему в России незаслуженно мало внимания. Тексты здесь зачастую выходят либо дословными стенограммами (тем самым воруя у проектов аудиторию), либо слишком релизными и ни о чем (тем самым недодавая проектам аудитории).

Поэтому начну с личного — и небольшой магии цифр.

В 2007 году мне исполнилось 13 лет, и на день рождения я получил от родителей iPod Classic — плеер мечты с абсолютно сумасшедшей по тем временам памятью в 160 Гб. Заполнить ее хотя бы на треть так и не получилось (спустя год счастливый обладатель ножа приставил мне его к горлу и стал вдобавок счастливым обладателем чудо-проигрывателя), но примерно все доступные для скачивания рэп-альбомы загрузить туда я все же успел. Другой музыки для меня, активно занимавшегося баскетболом и росшего на улице подростка, тогда не существовало, так что разговор с мамой, явно опасавшейся воздействия рэпа на неокрепший мозг, рано или поздно должен был состояться.

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Состоялся он скорее рано — еще до момента, как была затерта до дыр вся дискография Гуфа. Бросив попытки найти в аудиотеке хоть что-то без мата и попутно обругав отца, некогда фаната Богдана Титомира, мама пошла ва-банк: «Я не запрещаю тебе твои «бу-бу-бу», но и ты человеческую музыку не игнорируй тоже. Твоя бабушка окончила консерваторию, на интерес к Чайковскому не рассчитываю, но послушай хотя бы… «Комбинацию» хотя бы. Мы как раз с твоим папой на их концерте познакомились. Это наша история, хиты молодости, про них когда-то, может, даже фильм снимут».

«Комбинацию» я в итоге послушал, но уже сильно позже — когда готовился к интервью с Аленой Апиной и параллельно возил маму в онкоцентр. «American Boy» и «Бухгалтер» меня не то чтобы сильно впечатлили, зато ей было очень приятно узнать, что сын поговорит с кумиром юности. Фильм про «Комбинацию», вопреки прогнозам, пока так и не сняли, зато сняли сериал (о нем подробнее можно почитать здесь). Последняя серия комедийной драмы вышла 24 октября — в день, когда маме исполнилось (спасибо врачам, что без «бы») 55 лет. И она ее, конечно, посмотрела — уже, правда, одна; с отцом они давно развелись.

Параллельно с финалом сериала (проекта хорошего, но все-таки художественного, со всеми вытекающими плюсами и минусами) состоялась премьера «Хита» — документалки, в которой есть и «Комбинация», и Богдан Титомир, и русский рэп нулевых (те самые «бу-бу-бу»), и раскрутившиеся за счет соцсетей тиктокеры с голосом.

Это максимально концентрированный рассказ о людях, явлениях и бэнгерах российской популярной (в широком значении) сцены — с 90-х и до наших дней. Его авторами выступили дуэт Захара Чавкина и Кирилла Ашумова («Чистые», «Неверные»), среди режиссеров — Родион Чепель, создатель громких доков «Листьев. Новый взгляд», «Бог из машины», «Пелевин» и «Право на выстрел». Их стараниями получилась некая музыкальная версия шоу «Намедни» — такая же фактурная и структурированная, но при этом динамичная и красочная. И, как полагается, с множеством архивных кадров (от танков на улицах Москвы при путче до коронавирусных концертов-ухищрений), ностальгических и современных треков, а также неожиданными историями непосредственных участников — о том, как застоявшаяся советская эстрада молодела и обновлялась вместе со страной.

Проект в общей сложности вместил в себя восемь получасовых серий, посвященных разным десятилетиям, причем, опять же, не только в контексте музыки: лихие ельцинские времена с их преступностью и запахом свободы здесь раскрываются через историю все той же «Комбинации», группы «Кар-мэн» и главного на тот момент музыкального канала MTV; сытые нулевые — сквозь призму андеграундной хип-хоп-индустрии и покорявшей западные чарты попсы; поворотные десятые и наше время — историями молодых самобытных артистов, которым было стыдно копировать, и они создали что-то действительно свое.

В кадре «Хита» — сплошь звезды разных эпох, оказавшие влияние на российскую музыку: от Найка Борзова до Валерии, от Татьяны Ивановой до MIA BOYKA, от Шуры до Boulevard Depo, от Дмитрия Маликова до Федука, от Юлии Савичевой до Вани Дмитриенко. Приятным бонусом тут идут люди, на сцене не выступавшие, но неоценимый вклад в индустрию внесшие — один из главных клипмейкеров своего времени Федор Бондарчук, продюсеры Иосиф Пригожин, Пашу и Александр Толмацкий, музыкальные журналисты Олег Кармунин и Николай Редькин (за него отдельный респект), ведущая Яна Чурикова, наконец, популяризатор «Седой ночи» Жора Крыжовников и сыгравшая Апину актриса Анастасия Уколова.

Все они — под крайне бодрый монтаж в лучших традициях Тони Скотта (будьте готовы, что за минуту в кадре появятся до 10 узнаваемых лиц с отдельными репликами) — откровенными историями и яркими воспоминаниями, рассказанными на камеру, воссоздадут разные музыкальные эры современной России.

Воссоздадут так, что каждый найдет что-то свое: кто-то поностальгирует над эпохой, где было «бу-бу-бу», а на улицах отжимали плееры, и параллельно узнает чуть больше о хитах юности своих родителей и их авторах. А кто-то — что современная музыка, будь она хоть «бу-бу-бу», на самом деле ничем не хуже той, которую делали когда-то. И, конечно, вспомнит, как прожигал юность под «Бухгалтера» и Богдана Титомира.