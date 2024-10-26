Дюжев рассказал о подготовке к роли Байдена в сериале «Гудбай»

Комедийный сериал "Гудбай" с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена выйдет на телеканале ТНТ 28 октября. В интервью ТАСС артист рассказал, как готовился к роли американского президента.

© globallookpress

"Гудбай" - совместный проект телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, режиссером которого выступил Евгений Невский ("Этерна: часть первая", "В спорте только девушки"). По сюжету президент США Джо Байден летит в Россию под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика. В первый же день он теряет документы, но находит нового друга - настоящего русского патриота. Байден устраивается работать учителем английского языка в обычную школу и живет в хрущевке. Тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.

«К сожалению, на русском языке не так много документальных фильмов о нем (Джо Байдене - прим. ТАСС), — пояснил Дюжев. — Можно найти официальные речи и интервью, но там все статично. Есть еще смешные видео, где он падает, их все видели. Мне же хотелось понаблюдать за человеком в быту, но это практически невозможно».

По словам артиста, "в один прекрасный момент начало работать подсознание, потому что после всех роликов, информации о Байдене, его семье, каких-то личных историй, он начал складываться сам по себе".

Дюжев рассказал, что грим перед съемками занимал примерно полтора часа.

«Тут заслуга нашего художника по гриму Николь Демидовой, — сказал актер. — Она работает, как настоящий художник, наносит все эти маленькие морщинки, черточки, и получается Байден! Изначально мы думали использовать маску, она была изготовлена. Однако, когда ее попробовали, оказалось, что с маской снимать нельзя. На общих планах получается очень похоже, но вблизи безжизненное лицо, не настоящее».

Точная копия Байдена

Дюжев рассказал и о втором своем персонаже в сериале, точной копии Байдена - Иване Ивановиче.

«Дело в том, что когда охранники теряют президента, они натыкаются на его русского двойника Ивана Ивановича, — пояснил актер. — В прошлом он был студентом театрального института, но не закончил обучение, хорошо знает английский, потому что окончил спецшколу, ну и очень любит выпить».

Согласно сюжету, продолжил артист, Ивана Ивановича увозят в Америку, и он оказывается в кресле президента.

«Перепутали же их потому, что герои выглядят одинаково, — добавил Дюжев. — Конечно, у гримеров были свои "фишечки", чтобы отличить Ивана Ивановича от Джо, но для остальных это непросто. Мне же было еще интереснее, потому что тут два персонажа с одной внешностью, но абсолютно разными характерами».

В сериале также снялись Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.