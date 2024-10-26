Вольга выпускает в онлайн-кинотеатрах сериал «‎Падшие»

29 октября кинопрокатная компания Вольга выпускает в онлайн-кинотеатрах young adult фэнтези ПАДШИЕ.

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Восьмисерийный сериал основан на одноименной фэнтезийной саге американской писательницы Лорен Кейт. Романы серии не раз оказывались на первом месте в списке бестселлеров New York Times.

Джессика Александр, сыгравшая главную роль, признается:

«Фэнтези всегда привлекало меня не только как зрителя, но и как актрису, потому что этот жанр добавляет совершенно новое измерение. Ты погружаешься в историю испытаний и невзгод молодой девушки на фоне экшна и совершенно невероятных, сверхъестественных событий. Это было безумно интересно, как и возможность сыграть персонажа, с которым зритель уже знаком».

Главная героиня сериала Люсинда Прайс едва ли помнит те страшные события, которые изменили ее жизнь, – лишь огонь, крики и темные зловещие тени. Но этого недостаточно, чтобы доказать, что она не совершала преступление, в котором ее обвиняют. Против воли ее помещают в закрытое исправительное учреждение для сложных подростков, вот только таинственные и пугающие события преследуют её и там. Все усложняется еще больше, когда Люс знакомится с двумя парнями: загадочным Дэниелом, с которым они словно уже встречались раньше, и обаятельным Кэмом, чья легкость и нотки авантюризма помогают ей обрести уверенность в себе даже в самой непростой ситуации.