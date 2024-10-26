Новый эпизод «Геройчиков» расскажет, как правильно делать сюрпризы

Желание обрадовать и удивить дорогого сердцу человека — это, безусловно, хорошо. Но как это сделать так, чтобы этот самый человек хотя бы не пострадал? Этот вопрос придётся изучить Флаю из «Геройчиков». Он хочет приготовить «Сюрприз для Пинки», но что-то всё время идёт не так. Смотрите серию вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Изначально Флай хочет нарисовать для Пинки красивую открытку. Бублик и Глория случайно узнают об этой идее и заявляют, что открытки — «прошлый век» и «детский сад». Вместо этого они предлагают Флаю сделать что-то более существенное, чтобы удивить Пинки. В ход идут фокусы, приёмы из спортзала и даже массаж…

Увы, каждая из попыток оборачивается полным провалом: показывающий фокусы Флай мешает Пинки, и та падает вместе с тортом, попытка показать силовой приём и засунуть кастрюлю с тестом в духовку — ну, вы и сами догадаетесь… Вместо радостного лица Пинки Флай видит лишь её слёзы. Чтобы исправить ситуацию, в ход идёт задумка Генерала де Кроля. Какая именно, можно узнать, посмотрев эпизод:

Эта серия содержит несколько полезных уроков. Первый — разумеется про то, что пытаясь сделать кому-то приятное, надо думать в первую очередь об этом ком-то, а не о себе, советах друзей и других отвлечённых вещах. Второе — открытки, конечно, вовсе не «детский сад» и «прошлый век», а самая настоящая «классика», особенно рукодельные. Чтобы увидеть, что какие поучительные приключения ждут «Геройчиков» дальше, добавляйте наш сайт в закладки.