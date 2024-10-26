Сразу несколько премьер перенесли в России без предупреждения

Те зрители, которые сегодня с утра зашли в онлайн-кинотеатр Кинопоиск, чтобы посмотреть новый сериал "Преступление и наказание" с Иваном Янковским - будут разочарованы. Сериала нет.

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У некоторых пользователей висит табличка, что он появится сегодня, но в 22.00, по данным некоторых кино телеграм-каналов, премьера якобы переехала на завтра - на воскресенье, 27 октября. Подтверждения этому факту пока ждем - сделали запрос в пресс-службу Кинопоиска.

Также те, кто ждал вчера, 25 октября, сериал "Шеф" с Денисом Прытковым не увидели его на телеканале "Пятница!". Вчера же в телеграм-канале вещателя появилась корректировка - сериал "Шеф" на "Пятнице!" выйдет 11 ноября в 20.30. Сериал "Карьеристки" - на том же канале появится в следующую пятницу, 1 ноября, в 22.30. Потому что зрители не нашли в сетке и его.

С чем связаны переносы - неизвестно. Вещатели никак не комментируют. Но зафиксировать новые даты - можно.

Напомним, что вчера стало известно, что фильм Али Абасси "Ученик" про молодого Дональда Трампа также перенесли. Ранее он должен был выйти в прокат 31 октября, новая дата - 14 ноября.