Выходит новое «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

26 октября на платформе «Кинопоиск» станут доступны для просмотра первые четыре эпизода нового сериала по произведению Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Остальные шесть серий появятся на сервисе в конце ноября. Главные роли исполнили Иван Янковский, Алёна Михайлова и Любовь Аксёнова. Режиссёр Владимир Мирзоев перенёс классический сюжет в наши дни, значительно расширив линии второстепенных персонажей. В диалогах современная речь и стилизация под XIX век соседствуют с цитатами из классического романа. По словам продюсера ленты Владимира Маслова, актёры рассказали эту историю «с должным уважением к автору великого произведения».

© Кадр из трейлера

26 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выйдут первые четыре эпизода сериала «Преступление и наказание» режиссёра Владимира Мирзоева («Внутри убийцы», «Топи»). Это новое прочтение классического романа Фёдора Достоевского в современных реалиях.

Всего первый сезон сериала включает десять эпизодов (остальные шесть станут доступны к просмотру в конце ноября).

Съёмки проходили в 2023 году в Санкт-Петербурге. Действие разворачивается на набережных реки Фонтанки и канала Грибоедова, около памятника Ленину на улице Декабристов и у Дома Раскольникова на Гражданской, а также в районах Никольского рынка и Новой Голландии.

Раскольникова сыграл Иван Янковский («Топи», «Слово пацана»), а Алёна Михайлова («Водоворот», «Чики») воплотила образ Сони Мармеладовой. Также в проекте задействованы Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Владислав Абашин, Владимир Мишуков и другие.

Лента «Преступление и наказание» стала одной из самых ожидаемых сериальных премьер осени. Фильм собирается посмотреть более 1,1 млн пользователей «Кинопоиска».

Выступая перед журналистами на пресс-показе, продюсер фильма Владимир Маслов сравнил «Преступление и наказание» с предыдущей работой режиссёра Мирзоева — сериалом «Топи» — о бегстве столичных жителей в глушь, где они сталкиваются с чередой загадочных явлений.

«Нам все говорили, что кино никто не будет смотреть. В итоге это был самый успешный проект в то время на «Кинопоиске», — подчеркнул продюсер.

Что же касается новой работы, то, по словам Маслова, мысль о том, чтобы перенести действие классического романа в современность, появилась ещё на стартовом этапе проекта.

«Существует достаточно много вариантов исторических экранизаций Достоевского, а мы с Владимиром Мирзоевым изначально хотели перенести роман в наши дни, ведь это актуальный разговор на вечные темы — о конфликте собственных желаний и социальных норм, дезориентированности в мире, о пагубности гордыни и прочее. Ну и главный герой в исполнении Ивана казался нам больше современником, чем исполнителем исторического образа, тем более что нам было важно привлечь к экранизации более молодую аудиторию», — рассказал Владимир Маслов в интервью RT.

В свою очередь, Владимир Мирзоев так раскрыл замысел новой ленты:

«Я бы назвал это произведение не "Преступление и наказание", а "Преступление, наказание, воскресение". То, что нас интересовало: человек переходит на тёмную сторону, убивает в себе душу, продолжает жить, как зомби. Есть ли у него шанс до реинкарнации воскреснуть? Мне кажется, что притча про Лазаря, которая встроена в роман, имеет именно этот смысл. Мы пока не даём ответа на этот вопрос в этом сезоне. Но посмотрим, что будет дальше».

«С должным уважением к автору»

Как и в книге, действие нового сериала начинается летом. Нищий студент Родион Раскольников блуждает по ночному Петербургу, рассуждая о праве на преступление ради высшего блага. Поддавшись искушению проверить свою теорию, Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу. Вскоре он оказывается под подозрением, и следователь Порфирий Петрович в ходе допросов пытается добиться от него чистосердечного признания.

Режиссёр Владимир Мирзоев, сохранив основную канву классического произведения и глубокий душевный конфликт главного героя, тем не менее внёс ряд существенных изменений. Так, Раскольников постоянно ведёт беседу с загадочным господином, которого больше никто не видит. Этот персонаж поддерживает идею об избранности Родиона и подталкивает его к преступлению. Кроме того, незнакомец появляется и рядом с другими героями сериала в моменты, когда они стоят перед моральным выбором.

Значительно расширены линии второстепенных персонажей — сестры Раскольникова Дуни, преследовавшего её помещика Свидригайлова и несостоявшегося жениха Лужина. В первых сериях показана предыстория их отношений, которая у Достоевского дана в пересказе.

В диалогах современная речь соседствует с прямыми цитатами из романа XIX века, что добавляет действию фантасмагоричности. Такой же эффект производят и некоторые сцены, привнесённые режиссёром, где мёртвые возвращаются в виде призраков и говорят с героями, а обнажённый Раскольников танцует на столе. Симметрично выстроенные кадры в свою очередь создают почти театральную атмосферу.

«Поскольку наш фильм соткан из сновидений и мистических образов, психологизм и внутренние страхи мы раскрываем особенно. Актёры сразу уловили идеи режиссёра и постарались сохранить диалоги из романа, при этом рассказывая историю с должным уважением к автору великого произведения», — говорит Владимир Маслов.

По его словам, «надлом молодого человека, который не может существовать в предлагаемых обстоятельствах, всегда актуальная тема».

Впрочем, местами стремление авторов ленты осовременить классическое произведение лишает фильм психологической глубины. Отношения между персонажами выстраиваются по шаблонным схемам — измена, ревность, алчность. Это сказывается на характерах героев: так, в экранной Дуне трудно узнать её прототип. Глубина и мощный нравственный посыл Достоевского несколько теряются, а сериал тяготеет к жанру современного детектива.