Фильм о съемках «Мальчика и птицы» выйдет в российский прокат

Трейлер документального фильма «Хаяо Миядзаки и Птица» представила 25 октября 2024 года кинокомпания «Русский Репортаж». Мировая премьера ленты японского режиссера Каку Аракавы состоялась в программе «Каннская классика» 77-го Каннского кинофестиваля.

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Семь лет выдающийся японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки работает над главным проектом жизни – самым кассовым фильмом в его карьере «Мальчик и птица», - сообщается в синопсисе. - Семь лет камера неотрывно следует за гением, пытаясь разгадать тайны его замысла. На этом пути Миядзаки сопровождает его продюсер и друг Тосио Судзуки. В жизни Мастера он сыграет ту же роль, что и птица в судьбе мальчика. Не останавливаясь на достигнутом, Миядзаки вновь покоряет вершины совершенства.

В российских кинотеатрах документальную ленту можно будет посмотреть в двух вариантах: закадровом озвучании от «Студийной Банды» и на языке оригинала с субтитрами. В российский прокат «Хаяо Миядзаки и Птица» выйдет 5 декабря.