Зрители оценили фильм «Веном: Последний танец»

25 октября состоялась мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» — продолжения серии кинокомиксов про знаменитого персонажа из комиксов Marvel. Лента должна стать большим завершением франшизы с Томом Харди, хотя в последнее время актёр намекает на обратное.

© Кадр из трейлера

Издание CinemaScore тем временем уже опубликовало среднюю оценку ленты от телезрителей, вышедших после сеанса. Большинство опрошенных оценили ленту на B-, это худший результат в серии. Для сравнения: первые две части получили от зрителей B+, а провальный «Морбиус» от той же Sony — C+.

© Cinemascore

Относительно невысокие оценки «Венома 3» вряд ли повлияют на сборы картины в мировом прокате. Ленте предрекают уверенный старт в $ 150 млн — при бюджете в $ 120 млн лента может окупиться за пару недель.