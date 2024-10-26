Новый альбом LCD Soundsystem выйдет в 2025 году

Американская электроник-рок-группа LCD Soundsystem намерена выпустить новый альбом в 2025-м. Об этом стало известно из пресс-релиза фестиваля Primavera Sound, который пройдет в Барселоне в начале июня следующего года.

Иные детали — такие, как месяц релиза, количество треков и его название — пока неизвестны. Тем не менее 22 октября LCD Soundsystem действительно выпустили новую песню X-Ray Eyes, не предупредив об этом заранее. Сам коллектив информацию пока не прокомментировал.

Как напоминает NME, если информация окажется правдивой, это будет первым альбомом коллектива Джеймса Мерфи с 2017 года. Самым последним новым релизом от LCD Soundsystem стала песня new body rhumbs, выпущенная в 2022-м в качестве саундтрека к фильму «Белый шум» (2022) Ноа Баумбаха.

Ранее о скором выходе нового альбома сообщила певица FKA Twigs.