Майкл Сера сыграет в фильме «Бегущий человек» по Стивену Кингу

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актёр Майкл Сера («Барби») присоединился к касту фильма «Бегущий человек». Это будет первое появление артиста в фильме Эдгара Райта со времён «Скотта Пилигрима против всех», вышедшего в 2010 году.

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Сера сыграет второстепенную роль наивного бунтовщика, который будет помогать главному герою спастись от преследования. Вместе с Серой в ленте также сыграет Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»), которая перевоплотится в привилегированную женщину, «слепую к притеснениям правительства».

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. Главную роль в ленте сыграет Глен Пауэлл («Смерч 2»).