Вышел отрывок из сериала «Подобный дракону: Якудза»

Издательство SEGA опубликовало отрывок из сериала Like a Dragon: Yakuza («Подобный дракону: Якудза») — экранизации одноимённой серии игр, стартовавшей на Amazon 24 октября. Небольшая сцена не вошла в финальный монтаж шоу, авторы решили опубликовать её отдельно.

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Видео доступно на YouTube-канале Sega. Права на видео принадлежат Sega.

Так, в сцене главный герой Кирю поёт в караоке песню Baka Mitai («Дураком я был») — это одна из самых канонических композиций всей серии. Она впервые появилась в Yakuza 5, после чего стала настоящим гимном франшизы: её исполняли и другие герои, включая Ичибана Касугу.

В одноимённый сериал сцена так и не вошла — судя по всему, авторы решили, что эпизод не вписывается в крайне серьёзное повествование и тон экранизации. В комментариях к ролику геймеры поблагодарили SEGA за то, что выложили отрывок с живым исполнением композиции отдельно.