Михалков назвал любимые фильмы последних лет

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал, что за последние два года наибольшее впечатление на него произвели фильмы "Чувства Анны" Анны Меликян и "Бременские музыканты" Алексея Нужного.

© РИА Новости

«Мне понравилась картина Анны Меликян "Чувства Анны", где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта, — ответил Михалков на вопрос ТАСС, какие фильмы ему понравились в последнее время. — Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана».

Также режиссер выделил фильм "Бременские музыканты", который делала Студия "Тритэ" Никиты Михалкова.

«Я люблю нашу картину, с большим успехом прошла», — считает он.

Что же касается лучших спектаклей 2023-2024 годов, то Михалков не смог выделить лучшие постановки последних двух лет, поскольку не следил за премьерами.

«Занимался своим спектаклем», — пояснил режиссер.

Также у Михалкова спросили, как он относится к ремейкам советских фильмов, в том числе и его собственных.

«Спокойно, — сказал он. — Но нельзя съесть второе яйцо натощак».

Режиссер добавил, что ему предлагали сделать ремейк фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих", но "это уже не то".