Том Харди хочет снять «Венома» для взрослых — в стиле «Логана»

Британский актёр Том Харди и постановщица Келли Марсел дали небольшое интервью изданию The Wrap в честь выхода фильма «Веном: Последний танец». В нём кинодеятели рассказали о производстве третьей части серии и планах на будущее.

Как оказалось, Харди и Марсел мечтают снять «Венома» в стиле культового «Логана» — с рейтингом «18+» и сопутствующей взрослой тематикой. Актёр отметил, что некоторые элементы картины Джеймса Мэнголда уже были во второй части, однако в будущем зрителей наверняка ждёт ещё более мрачный фильм.

У нас уже есть мрачные темы. Мы использовали их в «Веноме 2». Как будто у нас уже есть четыре или пять фильмов в разных тонах, с разными персонажами. Мы не стесняемся и думаем сразу во многих направлениях, но нам нужно скорректировать формулировки. Наши головы полны идей. Если мы говорим, что собираемся что-то сделать, то мы говорим это всерьёз.

Премьера фильма «Веном: Последний танец» состоялась 25 октября. Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, однако дебютные сборы обещают превысить $ 150 млн.