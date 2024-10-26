Стивен Кинг назвал самый страшный хоррор-фильм

77-летний Стивен Кинг назвал свой самый любимый и самый страшный, по его мнению, хоррор.

Кинг - признанный "король ужасов", писатель, продюсер, сценарист, режиссер, актер, музыкант, один из наиболее экранизируемых современных авторов. А если говорить про жанровых - то и самый экранизируемый. Включая нескончаемые ремейки в три слоя и несуразные попытки ребутов.

Эссе Кинга по теме публикует Variety. И из него следует, что "король" придерживается максимальной классики: его фаворит - оригинальная "Ночь живых мертвецов" Джорджа Ромеро. Картина была снята в 1968-м за сущие гроши, даже по тем временам, став одним из мощнейших столпов, на которые далее неустанно опирался субжанр зомби-мувиз.

При этом Кинг отметил, что его восприятие варьировалось с возрастом. Так, когда писателю было шестнадцать лет, он активнее всего боялся "Призрака дома на холме" - это британская лента Роберта Уайза 1963-го. Тогда как взрослого Стивена Кинга более всего пугала "Ведьма из Блэр".