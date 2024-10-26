Стали известны детали сюжета фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мерфи

Британский актёр Рэйф Файнс раскрыл синопсис будущего фильма «28 лет спустя» — продолжения зомби-триллера с Киллианом Мёрфи в главной роли. Сам Файнс сыграет в ленте роль врача, а сюжет развернётся вокруг мальчика, находящегося в поисках своей матери.

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В центре сюжета «28 лет спустя» будет мальчик, который хочет найти врача, чтобы помочь своей умирающей матери. Он ведёт её через красивые северные английские земли. Но, конечно же, вокруг них, скрываясь в лесах и на холмах, прячутся заражённые. В итоге он находит доктора, который, как можно подумать, странный и подозрительный человек, но на самом деле оказывается доброй силой.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. К главной роли в фильме вернулся Киллиан Мёрфи. Вместе с ним в ленте также снялись Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром фильма выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.