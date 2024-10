Десять лучших фильмов ужасов 2024 года: что смотреть на Хэллоуин

Хорошее кино, про которое вы наверняка даже не слышали.

© Чемпионат.com

На дворе уже почти ноябрь, и мрачный Хэллоуин подступил чрезвычайно близко. В честь жуткого Дня всех святых мы собрали список из ярких инди-хорроров последних лет, которые любители жанра могли пропустить.

Здесь не будет громких релизов вроде нового «Чужого» или «Тихого места». Мы отобрали менее масштабные истории, способные навеять нужную атмосферу холодным октябрьским вечером. Эти фильмы нельзя назвать идеальными, но в каждом из них есть какая-то яркая идея или необычный ход. Как и монстры — куда же без них.

«Полночь с дьяволом»

Дата выхода: 22 марта 2024 года

Режиссёр: Колин и Камерон Кэрнс

Актёры: Дэвид Дастмалчян, Лаура Гордон, Иэн Блисс, Файсаль Баззи

«Полночь с дьяволом» представляет зарисовку необычного формата. Бо́льшая часть фильма разворачивается в рамках выпуска программы «Вечерние совы», где ведущий из-за падения рейтингов и личных драм решает разобрать скандальную тематику оккультизма. Для этого он приглашает в студию «скептика», экстрасенса и девочку, которая в прошлом якобы была одержима демоном. Однако передача разворачивается совсем не так, как предполагал герой, ведь мифические ужасы оказываются вполне реальными.

У ленты есть два мощных плюса — это визуальный стиль и исполнитель главной роли Дэвид Дастмалчян, которого зрители могут помнить по «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна. Сама история создана с «закосом» под знаменитые американские вечерние шоу 70-х годов — здесь есть похожие ракурсы, освещение и тому подобные детали.

Ещё авторы дают посмотреть «за кулисы» передачи, участники которой постепенно всё больше паникуют из-за событий в студии. Спорным в картине получился лишь последний акт, где авторы несколько увлеклись использованием графики. Впрочем, в остальном кинематографисты полагаются на практические эффекты, что тоже наверняка оценят любители жанра.

«Нежить»

Дата выхода: 22 января 2024 года

Режиссёр: Крис Нэш

Актёры: Райан Баррет Андреа, Павловиц Камерон Лав Рис, Пресли Лиам Леоне

Если вы всегда мечтали увидеть «Пятницу, 13» с перспективы самого маньяка Джейсона, то «Нежить» — выбор для вас. Лента рассказывает о группе молодых ребят, которые случайным образом возвращают к жизни местную двухметровую детину с крюком в одной руке и жуткой маской на лице — сбежать от него нельзя, да и просто так убить злодея тоже не получается.

«Нежить» нельзя назвать совсем уж пугающей картиной, она больше напоминает необычный эксперимент, где сделан большой упор на атмосферу и точку зрения маньяка. Визуально лента тоже напоминает первые части «Пятницы», но разница заключается в том, что киллер действует здесь довольно размеренно. Своим поведением он напоминает терминатора, который медленно и уверенно продолжает двигаться к своей цели и жуткими способами избавляется от нарушителей в лесу.

Тон у истории довольно мрачный, во многом за счёт той самой неумолимости убийцы, однако ленте не хватает какого-нибудь хитрого хода или поворота в третьем акте. Это история с одной очень яркой идеей в центре, от которой не стоит ждать сюрпризов — но фанатов слэшеров она наверняка не оставит равнодушными.

«Астрал: Медиум»

Год выхода: 8 марта 2024 года

Режиссёр: Дэмиен Маккарти

Актёры: Кэролин Брэкен, Гвилим Ли, Кэролайн Ментон, Стив Уолл

На самом деле хоррор Oddity никакого отношения к серии «Астрал» Джеймса Вана не имеет — это лишь результат «чудес» дубляжа прокатчиков. Лента представляет зрителю самостоятельную историю про двух сестёр, одна из которых якобы умеет общаться с потусторонними силами. Когда её родственницу внезапно убивают, то вторая женщина решает найти виновного с помощью своих умений.

Картину нельзя назвать непредсказуемой с точки зрения общего сюжета, но она до последней трети не даёт прямых ответов на центральные вопросы, заставляя зрителей переживать по поводу происходящего. Убийца — призрак или реальный человек? Действительно ли героиня общается с мёртвыми или у неё психическое расстройство?

Как и в ряде других примеров топа, в основе местной истории лежат вполне реальные проблемы, связанные с семьёй, чёрствостью и так далее. «Скримеров» здесь почти нет, фильм в основном старается завлечь зрителя атмосферой неопределённости и «холода».

Правда, ему не слишком повезло с исполнителем главной роли, с которым связана солидная часть сюжета. Но зато актриса на центральной партии справилась со своей мрачной работой достойно.

«Клаустрофобы: Инсомния»

Год выхода: 1 июля 2023 года

Режиссёр: Иэн Хант-Даффи

Актёры: Милли Брэйди, Поллианна Макинтош, Акшай Кумар, Дирмуд Нойес

Ещё одна «жертва» перевода российского проката в лице хоррора Double Blind — он может заинтересовать тех, кому понравилась недавняя «Субстанция». Данный сюжет посвящён тесту нового лекарства на группе юных пациентов, которых чудо-таблетка попросту лишает сна. Позже оказывается, что у средства ещё есть и смертельные побочные эффекты. Герои стараются выбраться из этой ситуации и параллельно пытаются противостоять собственным галлюцинациям.

Фильм не отличается оригинальной идеей, но интерес к повествованию поддерживают образы персонажей, которых успевают раскрыть несколькими яркими штрихами. Поначалу даже может показаться, что концепция ленты вообще не связана с хоррор-составляющей, так как здесь присутствует чёрный юмор и не слишком высокая доза жутких сцен.

Но ситуация меняется вместе с появлением побочных эффектов таблеток, так как герои теряют связь с реальностью и всё сильнее подозревают друг друга в предательстве. К тому же их личные демоны перестают скрываться в темноте и начинают активно вылезать на поверхность. Ближе к финалу становится сложно отделить глюки персонажей от реальных событий, что как раз и добавляет напряжения.

«Никто тебя не спасёт»

Год выхода: 22 сентября 2023 года

Режиссер: Брайан Даффилд

Актёры: Кэйтлин Дивер, Элизабет Калуев, Зэк Дуэйм, Лорен Л. Мюррей

История этого фантастического триллера рассказывает о молодой девушке Бринн, которая одна живёт в доме неподалёку от небольшого городка. Однажды ночью к ней в жилище врывается нечто жуткое и неземное, поэтому героиня вынуждена в одиночку противостоять непонятной угрозе. Но, как вскоре понимает девушка, это вторжение — только начало.

Главной особенностью фильма можно назвать минимальное число диалогов, что помогает сосредоточиться на действии и напряжении всей ситуации. У Бринн нет каких-то сверхсил или невероятных физических навыков (зато они есть у её врагов). Она вынуждена справляться с кошмарным вторжением «похитителей тел» всеми подручными средствами и собственной смекалкой.

Центральную партию в картине исполняет Кэйтлин Дивер, которая сыграла Эбби во втором сезоне The Last of Us от HBO. И в данной ленте как раз можно оценить полный набор актёрских навыков Дивер, так как её героиня проходит через всевозможные стрессовые и кошмарные ситуации.

«В паутине страха»

Год выхода: 20 июля 2023 года

Режиссёр: Сэмуэль Бодин

Актёры: Лиззи Каплан, Энтони Старр, Клеопатра Коулман, Вуди Норман

«В паутине страха» — возможно, самый «нормальный» хоррор в этой подборке, хотя и у него есть свои сюрпризы. История рассказывает о маленьком и очень одиноком мальчике Питере, который начинает слышать по ночам стуки за стеной и зовущий его странный голос. Родители не верят ему, да и вообще ведут себя чрезвычайно агрессивно и странно.

«Паутина» может похвастаться не только классическим набором страшилок с выпрыгивающими жуткими лицами, но и мрачной темой, которая находится в центре повествования. Значительную часть в сюжете уделяют фигурам родителей, чьё поведение пугает не только из-за возможного присутствия демонов, но и с обычной человеческой точки зрения. Из-за этого истинная суть странного голоса за стеной поначалу ускользает от зрителей, так как отец и мать иногда ведут себя хуже, чем любые выдуманные монстры.

Во многом напряжённой атмосфере помогает беспомощность самого главного героя, и Хоумлендер из «Пацанов» — Энтони Старр — играет здесь склонного к насилию отца семейства. И хотя сверхспособностей у него тут нет, менее жутко от его образа не становится. Заодно можно отметить и занятный дизайн местного «стукача», который зрителю покажут во всей красе.

«Варвар»

Описать плюсы жуткого триллера «Варвар» без спойлеров довольно сложно, но парадокс заключается в том, что к ленте лучше всего подходить «вслепую». Завязка истории проста, но жутковата — главная героиня приезжает в забронированную квартиру очень плохого района Детройта, где внезапно оказывается и другой жилец (в исполнении Пеннивайза из «Оно», Билла Скарсгарда).

Если вам кажется, что вы уже видели подобную историю миллион раз, то не стоит сильно беспокоиться — авторы фильма тоже об этом знают. «Варвар» представляет историю, которая стремится запутать своего зрителя и при этом затронуть сразу несколько мрачных социальных тем.

В картине создатели подготовили целый ряд сюрпризов — как с переключением стиля, так и с самим углом повествования. Кроме того, лента обладает саркастичным чувством юмора, который всё равно не перебивает мрачные ноты ключевых идей. Не факт, что все оценят местные повороты, но они наверняка станут неожиданностью для определённой части зрителей.

«Цензор»

Год выхода: 28 января 2021 года

Режиссёр: Прано Бэйли-Бонд

Актёры: Нив Алгар, Майкл Смайли, Николас Барнс, Винсент Франклин

Как и «Полночь с дьяволом», «Цензор» — это ещё один фильм, где авторы делают большой упор на визуальный стиль и оммажи картинам прошлых эпох. История ленты повествует о женщине Энид, которая в 1980-х работает в комитете по цензуре фильмов и переживает о судьбе пропавшей сестры. Однажды ей случайно на глаза попадается сцена из жуткой ленты, в которой она видит родственника — и Энид отправляется на поиски автора фильма с ответами.

«Цензор» немного напоминает итальянские триллеры giallo, когда цвета на экране становятся неестественно яркими, а в атмосфере вокруг персонажей начинает витать дух паранойи. Правда, данная лента больше полагается не на историю про киллеров, а на психоделический опыт, когда героиня всё больше ставит окружающую реальность под сомнение.

«Цензора» можно даже посоветовать в качестве своеобразного компаньона к «Полночи с дьяволом», так как в обеих лентах поднимается тема чрезмерного увлечения зрителями жестокости на экране. И в этом случае тоже присутствуют различные визуальные трюки, когда история и сама начинает напоминать те жуткие фильмы, о которых рассказывают в сюжете.

«Реликвия»

Год выхода: 25 января 2020 года

Режиссёр: Натали Эрика Джеймс

Актёры: Робин Невин, Эмили Мортимер, Белла Хиткот

Хоррор часто используют в качестве метафоры для того, чтобы порассуждать о вполне реальных проблемах, и «Реликвия» — очень показательный пример. История рассказывает о героине, чья престарелая мать внезапно исчезает, а затем так же неожиданно возвращается домой. Она не рассказывает о том, что видела, да и вообще ведёт себя очень странно. И заодно утверждает, что в доме есть ещё кто-то зловещий.

«Реликвия» по тону ближе всего напоминает произведения вроде «Реинкарнации» и «Бабадука», когда хоррор традиционного формата (стуки в двери, зловещие тени) сталкивается с ужасом психологического характера. Возможно, что в доме у героини и правда завёлся монстр. Но страшнее ли он её собственной матери, которая тоже перестаёт походить на человека?

Лента во многом делает упор не на скримеры, а на медленно окружающий персонажей мрак, когда зло будто разрушает изнутри не только дом, но и героев. Ещё история отличается не слишком типичным для подобных сюжетов финалом, который оказывается не столь жутким, сколь эмоциональным и грустным.

«Его дом»

Год выхода: 27 января 2020 года

Режиссёр: Реми Уикс

Актёры: Сопе Дирису, Вунми Мосаку, Малайка Ваколи-Абигаба, Мэтт Смит

Лента Реми Уикса может показаться очередной жуткой историей «про какой-то дом», но в основе местных конфликтов лежат необычные темы, где потустороннее перемешивается с повседневным.

Сюжет повествует о семье, которая из последних сил сбегает из Южного Судана и со временем получает статус беженцев в Британии. Однако загвоздка заключается в том, что им нужно провести определённое время в кошмарном районе для мигрантов. Положение ухудшается тем, что дом, который они не могут покидать надолго, будто бы населён какими-то призраками.

Этот хоррор отличает большой упор на те самые социальные темы, поскольку лента, как и «Реликвия», рассказывает о вполне реальных проблемах — о сложности положения беженцев, войне и бездушной системе бюрократии. Но при этом авторы картины не забывают нагонять жути, когда «жители» дома начинают вести себя всё более страшно и дерзко. Кроме того, у самих героев тоже есть страшный секрет.

В качестве бонуса в фильме присутствует Мэтт Смит, хорошо знакомый фанатам «Доктора Кто» и «Дома дракона». Здесь артист играет куратора семейной пары, который вынужден поселить их в том самом кошмарном доме. Нельзя сказать, что Смит показывает невероятные результаты на экране (более драматические роли у центральных персонажей), но его появление на экране всё равно радует.