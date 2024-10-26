Фильмы для просмотра на выходных

Лучшее времяпрепровождение на выходных — это качественный отдых. А какой отдых проходит без хорошего кино. Можешь позвать к себе в гости друзей, пригласить девушку или засесть за просмотр фильмов из нашей новой подборки сам — на результате это никак не скажется. Ведь тебя ждут только яркие представители самых разных жанров.

© кадр из фильма «Годзилла: Минус один»

«Очень странный пришелец» (Psycho Goreman), 2020

Черная комедия от канадского режиссера Стивена Костански («З/Л/О 94», «Пустота»).

Действия фильма разворачиваются в тихом пригороде. Школьница Мими (Нита-Джози Ханна) находит неизвестный светящийся камень, который обладает магическими силами. Оказывается, что его обладатель получает возможность управлять пришельцем с далекой планеты Гайдекс. Девочка оставляет находку себе и называет инопланетянина Психом-расчленителем. Но опасный гость из космоса — не единственная проблема для планеты Земля. Межгалактические паладины давно ищут инопланетянина, чтобы его уничтожить.

Если ты любишь черный юмор и непредсказуемые повороты сюжета — фильму есть чем тебя впечатлить. Вопреки своим намерениям разрушить все вокруг, опасный пришелец оказывается под влиянием детей, использующих его силу по своему усмотрению. Стоит отметить, что музыка, грим и спецэффекты — в лучших традициях эпохи 80-х, что является интересным стилистическим решением и одновременно данью уважения прошлому. Несмотря на жанр трешовый ужастик, у фильма сильный сценарий с многоуровневыми конфликтами и сложной драматургией персонажей. Картина обязательна к просмотру, ведь где еще ты увидишь пропаганду семейных ценностей, идеалов любви и дружбы через расчлененку и абсурдный юмор на экране.

«Годзилла: Минус один» (Gojira -1.0), 2023

Фантастический боевик в жанре кайдзю от японского режиссера Такаcи Ямадзаки («Пришелец из будущего», «Монстры на острове»). Картина является 37-м фильмом франшизы о Годзилле.

Коити Сикисима (Рюносукэ Камики) — бывший пилот-камикадзе, страдающий от посттравматического стрессового расстройства после встречи с гигантским ящером Годзиллой на острове Одо. После войны он пытается наладить свою жизнь, живет с девушкой Норико (Минами Хамабэ), воспитывает ребенка, которого она нашла во время одного из воздушных налетов. Будни Коити проходят в Токийском заливе, где он вместе с командой занимается обезвреживанием мин. Однажды катер, на котором работает мужчина, сталкивается с тем самым монстром, которого он видел во время службы. Правда, после ядерных испытаний Годзилла стал гораздо более сильным и злым.

Новая глава легендарной саги возвращает зрителя к противостоянию человечества и гигантского чудовища. Из очевидных плюсов стоит отметить великолепные визуальные эффекты, напряженную атмосферу, хорошо прописанных персонажей, музыкальное сопровождение и социальную повестку. Картина стала самым прибыльным фильмом франшизы и заработала несколько престижных наград, а это значит, что с ней точно нужно познакомиться.

«Западня Ферма» (La habitación de Fermat), 2007

Детективный триллер от испанских режиссеров Луиса Пьедраиты и Родриго Сопеньи.

Несколько математиков приглашаются в уединенное место, чтобы общими усилиями разгадать сложную головоломку. Однако вскоре становится ясно, что их пребывание там — часть более мрачного плана. Но времени на то, чтобы обдумать это, у героев нет. Стены вокруг них начинают медленно сдвигаться, и если они не смогут найти решение, то их ждет страшная смерть.

«Западня Ферма» — интригующий триллер, который удерживает зрителя в напряжении с первых минут. Блестящий сюжет и великолепная игра актеров делают картину настоящей находкой для любителей камерного и интеллектуального кино. Если тебе надоели голливудские детективы и ты хочешь посмотреть что-то по-настоящему необычное, отдай предпочтение этому фильму. Ты как минимум не разочаруешься, как максимум добавишь в список своих любимых кинолент еще один пункт.

«История моей жены» (A feleségem története), 2021

Драматический фильм от венгерского режиссера Ильдико Эньеди («О теле и душе», «Волшебный стрелок»). В основу сюжета картины легло одноименное произведение Милана Фюшта.

Якоб Штэрр (Гейс Набер) — 40-летний капитан корабля, который однажды поспорил с товарищем, пообещав тому жениться на первой женщине, которую увидит. Его избранницей стала очаровательная француженка Лиззи (Леа Сейду). Но общение с девушкой оказалось не таким простым: она вела себя противоречиво, давала странные советы и никогда не говорила о своих чувствах открыто и напрямую.

Угадать основную интригу картины несложно: мужчина-работяга, женщина из высшего общества, деятельный любовник, который строит на нее планы. Все действия фильма происходят в искусно созданных декорациях эпохи 20-х годов. Тебя ждет настоящее путешествие во времени: судна, портовые ресторанчики, подъезды домов, аккуратные трамваи и небольшие улочки. Стоит отметить также лаконичные сцены и потрясающий актерский дуэт Сейду — Набера. Легко обмануться, думая, что картина — типичная мелодрама, но в фильме есть и напряжение, и ирония, и глубокий психологизм, который подтолкнет тебя к серьезным раздумьям над собственной жизнью.

«Создатель» (The Creator), 2023

Научно-фантастический боевик от британского режиссера Гарета Эдвардса («Монстры», «Годзилла»).

В центре сюжета — противостояние человечества и искусственного интеллекта. Пока Запад сражается за полное уничтожение роботов, Юго-Восточная Азия учится жить с ними в мире и не торопится что-то менять, несмотря на трагические события в Лос-Анджелесе. Бывший агент американского спецназа Джошуа Тейлор (Джон Дэвид Вашингтон) отправляется в тыл врага, чтобы отыскать и ликвидировать некоего «Создателя». Армия США уверена, что у него в руках находится опасное оружие, которое может стереть с лица земли остатки человечества. Но чем больше фактов открывается герою, тем сильнее он сомневается в том, что выбрал правильную сторону.

При создании картины Гарет Эдвардс вдохновлялся такими культовыми фильмами, как «Апокалипсис сегодня», «Бегущий по лезвию», «Человек дождя» и так далее. Так что тебе не избежать ностальгических ноток при просмотре. В целом «Создатель» получил положительные отзывы критиков, которых особенно впечатлили спецэффекты, режиссура и подход к сюжету. Фильм — красивая фантастическая история, которая демонстрирует зрителю развитие ИИ — от помощника человека до угрозы нашего существования. В общем, если ты любишь сай-фай с философским.