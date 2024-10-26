Вышел трейлер комедии «Наш маленький секрет»

Первый трейлер фильма «Наш маленький секрет» (Our Little Secret) обнародовал 25 октября 2024 года Netflix. Главные роли в рождественском ромкоме режиссера Стивена Херека («101 долматинец», «Рок-звезда») исполнили Линдси Лохан, Иэн Хардинг, Кристин Ченоуэт, Джон Рудницкий, Кэти Бэйкер, Джек Бреннан, Дэн Букатинский, Тим Медоуз, Джуди Рейес, Эш Снатос и др.

© кадр из фильма «Наш маленький секрет»

По сюжету, двое не слишком хорошо расставшихся бывших Эвери (Лохан) и Логан (Хардинг) вынуждены встречать Рождество под одной крышей, так как выясняется, что их нынешние партнеры – брат и сестра. Девушка очень хочет произвести приятное впечатление на потенциальную свекровь Эрику (Ченоуэт), женщину с не самым лучшим характером, поэтому просит Логан не упоминать, что они знакомы. Но удастся ли им сохранить этот маленький секрет до конца праздников? И не заставит ли эта встреча задуматься о том, как они на самом деле относятся друг к другу?

Премьера состоится на Netflix 27 ноября.