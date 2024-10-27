Сериал Marvel о Вижне выйдет в 2026-м году

Съемки сериала Marvel об Вижне начнутся в 2025 году, в премьера состоится в 2026-м, сообщил исполнитель роли андроида Пол Беттани.

В беседе с THR актер анонсировал некий «новый захватывающий подход» к созданию шоу, а также наотрез отказался раскрыть хоть какие-то подробности, так как «осведомители оказываются в канаве».

В проекте также примет участие Джеймс Спэйдер, вновь исполнивший роль Альтрона. Этот культовый злодей из вселенной Marvel, созданный Тони Старком как защитная программа, обрел разум и восстал против человечества.

Возвращение Альтрона станет серьезным испытанием для Вижна, поскольку у персонажей сложная история. Изначально Альтрон создал синтетическое тело Вижна, намереваясь загрузить туда свой ИИ. Андроида перехватили Мстители и загрузили туда ИИ-ассистента Тони Старка — J.A.R.V.I.S., что привело к появлению Вижена.

В фильме 2018 года «Мстители: Война бесконечности» Вижн был уничтожен, но затем дважды возродился в сериале «Ванда/Вижн» (2021): сначала как магическая копия, а затем как белый робот без воспоминаний.