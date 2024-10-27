В Петербурге прошла премьера сериала «Преступление и наказание»

Премьера сериала "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского прошла в пространстве "Третье место" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Первые четыре серии выйдут на "Кинопоиске" 27 октября, дату и время выхода проекта перенесли с 26 октября по техническим и операционным причинам, отметили в онлайн-кинотеатре.

© Кадр из сериала

"Мы не могли обойти Петербург без показа. В этом городе все родилось. Мы хотели сделать более концептуальную премьеру", - сказал перед показом продюсер сериала Владимир Маслов.

Презентация сериала прошла в культурном пространстве "Третье место", расположенном в историческом особняке середины XIX века в самом центре Петербурга. Первую серию проекта представили на втором этаже, который был тематически назван "залом суда". По замыслу организаторов, зал представляет собой символическое "судебное заседание", где зрители становятся своеобразными присяжными, слышащими историю героев из первых уст. Отдельные тематические залы знакомят с основными персонажами и их внутренним миром.

"Этот проект у меня в голове очень давно, - рассказал журналистам режиссер-постановщик Владимир Мирзоев. - Это был долгий путь к экранизации. Я знал, что в полный метр это не влезает, тут важны именно подробности. Поэтому у меня не было идеи полного метра [в духе] Кулиджанова или Каурисмяки. Мне казалось, что это будет совсем чуждо роману. В итоге - сериал, 10 серий".

Классический сюжет романа Достоевского развивается в реалиях XXI века.

"Я вообще люблю актуализации, - отметил Мирзоев. - Для Достоевского мебель, костюмы, пейзаж очень второстепенны. <…> Его волнует философия, его волнуют идеи, религиозно-евангельский месседж. Мне хотелось говорить с современными людьми о сути, философии романа, важнейших идеях. Ведь что такое этот период, когда параллельно практически начали публиковаться романы-фельетоны Достоевского и Толстого? Это, в общем-то, разжеванное для огромной массы людей Евангелие - не через проповедь, не через богословские комментарии, а именно через литературу. Мне кажется, это важно, и важно и сейчас по-прежнему".

Как рассказал журналистам актер Тихон Жизневский, его персонаж Дмитрий Разумихин, друг Родиона Раскольникова, в сериале будет несколько другим, нежели в романе.

"Если Разумихин всегда воспринимался <…> как некий человек разума, который вытаскивает Раскольникова из его стенаний, страданий и сомнений, то здесь была предложена как раз отрицательная в какой-то степени линия", - отметил он. Но то, что "он смотрит на [Раскольникова] как на своего кумира, боготворит его, думает, что это прогрессивный человек, которым ему никогда не стать, - все это, как в романе, остается, никуда не девается".

В главных ролях снимались Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Борис Хвошнянский, Алена Михайлова, Диана Енакаева, Виктория Толстоганова, Владислав Абашин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Владимир Мишуков.