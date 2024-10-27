Вышел первый трейлер исторической драмы «Вильгельм Телль»

Первый трейлер исторической драмы «Вильгельм Телль» (William Tell) обнародовала 25 октября 2024 года кинокомпания Altitude Films. Действие фильма разворачивается в XIV веке, когда народы средневековой Европы яростно соперничают за господство, а амбициозные австрийцы, желая завоевать больше земель, вторгаются в безмятежную и пасторальную Швейцарию. В результате мирный охотник по имени Вильгельм Телль становится одним из лидеров борьбы за независимость своей страны от Священной Римской империи.

© Кадр из фильма

Телля сыграл Клас Банг, в фильме также снялись Бен Кингсли, Голшифте Фарахани, Коннор Суинделлс, Джонатан Прайс, Рейф Сполл, Энна Хардвик и другие. Режиссером выступил ирландец Ник Хэмм ( «Кое-что о Марте», «Убить Боно»), который сам написал сценарий.

Несмотря на то, что Вильгельм Телль является национальным героем Швейцарии, нет никаких конкретных исторических доказательств того, что он когда-либо существовал. Самое раннее письменное упоминание о нем появляется в хронике XV века под названием «Белая книга Сарнена», более чем через столетие после предполагаемых событий. Многие историки считают Вильгельма Телля исключительно легендой, хотя его фигура к моменту написания была глубоко укоренена в швейцарской национальной идентичности. Всемирно известным герой стал после выхода в начале XIX века одноименной драмы Фридриха Шиллера, по мотивам которой впоследствии написал оперу Джоаккино Россини.

Премьера фильма состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В мировой прокат «Вильгельм Телль» выйдет 10 января 2025 года.