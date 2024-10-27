Известная кинофраншиза может получить анимационное продолжение

Создатель культового фильма «Хищник», режиссер Дэн Трахтенберг работает над двумя новыми частями франшизы, которые планируются к выходу в 2025 году. Один из проектов, получивший название «Хищник: Пустоши», с Элль Фаннинг в главной роли, должен выйти в ноябре 2025 года. Этот фильм обещает новый подход к истории Хищника, отличающийся от предыдущих лент.

© Кадр из фильма

Второй, пока безымянный проект, может стать анимационным фильмом. По информации различных источников, в нем будут раскрыты отдельные истории о Хищниках, которые охотятся на воинов в разные исторические эпохи — от времени пиратов до эпохи самураев.

Хотя 20th Century Studios пока не подтвердили детали нового анимационного фильма, его концепция соответствует заявлениям президента Fox Стива Асбелла. Он отметил, что Трахтенберг предложил ряд инновационных идей для франшизы, а также указал, что новый проект не будет выполнен в том же стиле, что и «Пустоши».

Если анимационный проект действительно станет реальностью, остается открытым вопрос о том, где пройдет его премьера: в кинотеатрах или на стриминговых платформах.

Напомним, что «Добычу» 2022 года назвали лучшим фильмом о Хищнике после оригинальной ленты. Также у культового триллера с Кристианом Бейлом появится римейк.