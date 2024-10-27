Кинокомпания «СТВ» судится с бизнесменом из-за фразы «Сила в правде»

Кинокомпания «СТВ», которая сняла фильм «Брат-2», планирует взыскать с бизнесмена из Липецка сумму в 100 тысяч рублей. Об этом пишет Shot.

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Причиной подачи заявления стало то, что мужчина по имени Дмитрий продавал на Wildberries фляжки для воды и алкоголя с гравировкой «Сила в правде». Представители компании заявили, что 36-летний мужчина нарушил авторские права, используя на продукции цитату из киноленты. Подсудимый не согласился с этой точкой зрения, сказав, что фильм считается культовым и приобрел статус народного, следует из сообщения в Telegram-канале.

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