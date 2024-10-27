«Ужасающий-3» продолжает держаться в ТОП-3 проката

Американский фильм режиссера Дэмиена Леоне о клоуне-маньяке Арте «Ужасающий-3» уже несколько недель входит в ТОП-3 в российских кинотеатрах. Картина перемещается то на третью, то на вторую строчку, уступая «Руки вверх!», но обгоняя обладательницу Золотой пальмой ветви «Анору». После текущего уик-энда, специалисты даже прогнозируют ужастику общие сборы в более 260,3 млн рублей, передает портал «Kinobusiness.com».

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УДИВИТЕЛЬНЫЙ УЖАС

Лента «Ужасающий-3» вышла в прокат 10 октября наряду с возглавляющим прокат фильмом «Руки вверх!». В первый уик-энд, по подсчетам издания «Kinobusiness.com», ужастик собрал около 67,9 млн рублей. Картина уже несколько недель входит в ТОП-3 проката. По подсчетам издания «Бюллетень кинопрокатчика», «Ужасающий-3» за текущий уик-энд с 24 по 27 октября может заработать еще 60 млн рублей, что позволит ему вновь задержаться в тройке лидеров.

Общие сборы картины в прошлый уик-энд, по данным «Kinobusiness.com», достигли 181,5 млн рублей. Так, ужастик смог обогнать даже победительницу Каннского фестиваля «Анору», заняв вторую строчку в российском прокате после «Руки вверх!».

На фоне «ужасающих рекордов» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН признался, что индустрия не ожидала таких сборов от этой картины, которая привлекла не только молодежь.

«Россияне всегда любили фильмы ужасов, продолжают их любить и сейчас, особенно это касается молодежной аудитории. То, что происходит с "Ужасающим", это какой-то очень интересный кейс. Это определенная кассовая феерия, от этого фильма таких цифр индустрия не ждала. О многом говорит то, как он ярко стартовал на первом уик-энде на фоне выхода крупного проекта "Руки вверх!", куда пошла большая часть аудитории. "Ужасающий" продолжил разгоняться и дальше, это необычная история, сопоставимая с "Собирателем душ" с Николасом Кейджем. Это ситуация, когда ужастик привлекает не только узкую аудиторию тинейджеров и зрителей от 20 до 25 лет. На фильм идет очень хороший "сарафан", аудитория расширяется. Все это дало такие потрясающие цифры "Ужасающему". Это очень интересный кейс для нашей киноиндустрии», - заметил он.

«Ужасающий» — это трилогия о страшном клоуне-убийце, которая возникла из пугающих короткометражек. Позже создатели решили объединить эпизоды в полный фильм. Лента получилась не очень качественной по картинке и спецэффектам, но довольно пугающей и местами даже неприятной. Клоун-маньяк Арт всегда появляется в неожиданных местах, почти всегда молчит и беспричинно убивает людей.

В первой части убийца охотится за тремя девушками в ночь Хэллоуина. Во второй — действия также происходят во время этого мистического праздника. А вот в третьей серии Арт охотится за своими жертвами уже в канун Рождества и предстает в образе ужасающего Санты.

Фильм действительно считается одним из самых страшных в жанре ужасов. Постер к «Ужасающему-3» гласит: «Кричать категорически рекомендуется». Его даже называют «самым страшным хоррором со времен "Синистера"». Критики отмечают, что во многом это связано с тем, что в центре повествования находятся не жертвы клоуна-маньяка, а сам убийца.

Режиссером третьей части выступил Дэмиен Леоне. Он же снял и две предыдущие картины. Роли в «Ужасаеющем-3» исполнили Дэвид Ховард Торнтон, Лорен ЛаВера, Саманта Скаффиди и Крис Джерико.

УЖАСНЫЙ КЕЙДЖ

В последнее время фильм в жанре ужасы уже не в первый раз попадает в ТОП кинопроката в России. Так, например, лента «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли возглавила прокат в России и СНГ в первый уик-энд, заработав за четыре дня 120 млн рублей.

Картина Оза Перкинса о серийном убийце по прозвищу Длинноногий, который проникает в дома и убивает целые семьи, вышла 25 июля. Сейчас ее общие сборы, по информации «Kinobusiness.com», достигли более 392,5 млн рублей.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с НСН объяснил причину высоких сборов ужастика с Кейджем в России.

«Последними заметными фильмами стали "Сто лет тому вперед" и "Майор Гром: Игра". После этого больших премьер в кинотеатрах особо не было (на момент выхода "Собирателя душ" летом - прим НСН). На фоне фильмов средней руки появился первый более-менее заметный фильм, который получил прокатное удостоверение. Если бы была большая конкуренция, не думаю, что "Собиратель душ" вырвался бы вперед. Если мы посмотрим историю последнего десятилетия, фильмы с Кейджем не входили даже в ТОП-5. Просто наше кино оказалось немного слабее по уровню для зрителя, который захотел увидеть что-то необычное», - рассказал он.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал советский фильм «Сатана» 1990 года режиссера Виктора Аристова одним из самых страшных фильмов ужасов.