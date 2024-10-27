На съемках «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом испытали новую технологию

Том Хэнкс и Робин Райт прямо на съемочной площадке фильма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» практически в реальном времени могли видеть результат цифрового омоложения их героев, что помогало корректировать актерскую игру.

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Для создания омоложенных версий Хэнкса и Райт использовался инструмент с искусственным интеллектом Metaphysic Live от компании Metaphysic, который накладывал на игру актеров эффекты де-эйджинга в реальном времени. Обычно такие эффекты добавляются на этапе пост-продакшна, когда пересъемки уже невозможны.

«Это было жизненно важно для истории — мы не могли снять фильм пять лет назад, так что нам очень повезло, что этот инструмент появился именно тогда, когда он был нам нужен. По сути, это «цифровой грим». Он позволил актерам увидеть себя на 20 или 30 лет моложе во время съемок сцены — вместо того, чтобы ждать, пока визуальные эффекты будут добавлены позже. Они смотрят на это и говорят: «О, я должен быть немного более энергичным, я должен двигаться немного быстрее, я должен немного повысить голос». Им было важно увидеть это», — пояснил режиссер Роберт Земекис.

Омоложение актеров с помощью CGI, не всегда получается органичным. Так, критике подвергся фильм «Ирландец» (2019) Мартина Скорсезе, где, несмотря на омоложенные лица, движения и поведение персонажей не всегда соответствовали их возрасту, а иногда казались и вовсе неестественными, так как герои средних лет очевидно двигались как старики.

Сюжет фильма «Тогда. Сейчас. Потом» основан на графической новелле Ричарда Макгуайра и охватывает несколько поколений одной семьи, показывая, как на протяжении десятилетий меняется их жизнь в рамках одного пространства — комнаты, которая становится местом множества событий и воспоминаний. Хэнкс и Райт играют супругов, чья история любви прослеживается на протяжении многих лет, через радости и трудности, встречаясь и прощаясь в этой комнате.

Главные актеры воссоединились с режиссером Робертом Земекисом, с которым они вместе работали над «Форестом Гампом» 30 лет назад.

Также в фильме снялись Пол Беттани, Мишель Докери и Келли Райлли.

Релиз в кинотеатрах состоится 1 ноября – на две недели раньше изначально запланированной даты.