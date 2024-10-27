BadComedian выпустил обзор фильма «Самая большая луна»

Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил свой новый обзор. В этот раз автор устроил 38-минутный разбор российского фэнтези «Самая большая луна», вышедшего в прокат в июле 2024 года.

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В своём традиционном обзоре Баженов с юмором обозревает и сравнивает российскую ленту со своим знаменитым аналогом — фильмом «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт. «Самая большая луна» рассказывает об эмерах — сверхлюдях, наделённых необычными способностями. Сюжет картины посвящён истории Дениса, который отправляется на поиски избранной, способной остановить вымирание сверхъестественных созданий.

Как отметил BadComedian, следующий обзор будет очень большим — в нём блогер разберёт российские сказки, вышедшие за последние годы.

Посмотреть обзор фильма «Самая большая луна» от BadComedian можно на YouTube-канале BadComedian.