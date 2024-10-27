Сериал «Преступление и наказание» снова перенесли

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил об очередном переносе премьеры сериала «Преступление и наказание». Изначально вступительные четыре эпизода шоу должны были выйти в ночь на 26 октября, но релиз отложили до 22:00 мск. После этого шоу отложили до 27 октября, однако и сегодня премьеру перенесли.

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Сейчас датой выхода «Преступления и наказания» значится 29 октября (22:00 мск). В «Кинопоиске» не стали объяснять причины нового переноса, отметив, что «Достоевский учит быть терпеливым».

Итак, встречаемся с вами здесь же — 29 октября в 22:00. Кстати, пока можно посчитать топоры в других фильмах и сериалах. У нас получилось 777! Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намёками вселенной и числами. Великий!

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. В первый сезон войдёт 10 эпизодов — финальные шесть серий выйдут 30 ноября.