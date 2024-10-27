Съемки сериала про Вижна с Полом Беттани стартуют в 2025 году

Британский актёр Пол Беттани поделился новой информацией о грядущем сериале про Вижна из киновселенной Marvel. По его словам, съёмки проекта стартуют уже в следующем году и продлятся как минимум несколько месяцев.

Сам Беттани находится в предвкушении будущего производства. Актёр уже читал сценарий и заявил, что его впечатлила работа авторов. Каких-либо сюжетных подробностей артист не раскрыл, заявив, что не хочет делиться какими-либо секретами до выхода шоу.

Будущий сериал про Вижна выйдет в 2026 году в онлайн-кинотеатре Disney+. Шоу выступит прямым продолжением «Ванда/Вижн» и выходящего прямо сейчас сериала «Это всё Агата». Одним из главных злодеев станет андроид Альтрон — персонажа вновь озвучит Джеймс Спейдер.