От фотомодели до «Пришельца»: третьеклассница снялась в новом фильме

От фотомодели до «Пришельца»: третьеклассница из Калининграда Алёна Мирошникова снялась в новом фантастическом фильме

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Необычная внешность актрисы вдохновила режиссёра

Во всероссийский прокат вышел новый фантастический фильм «Пришелец», в котором десятилетняя калининградка Алёна Мирошникова исполнила одну из главных ролей. Сама юная актриса и режиссёр фильма Иван Соснин в эксклюзивном интервью «Клопс» рассказали о впечатлениях от съёмок.

По воспоминаниям режиссёра Ивана Соснина, вся работа над «Пришельцем» состояла в основном из сложностей. Съёмки велись в Челябинской и Свердловской областях. Хотя сам режиссёр на Урале родился и вырос, даже привычный климат задачи группе не облегчал.

«Без госденег, продюсерских компаний, всё снималось на свои, — говорит Иван. — Осложняло всё то, что съёмки проводились зимой. На улице сильный минус, снег, лёд, таскали оборудование на себе, постоянно все мёрзли, обклеивались грелками. Греющими стельками для ног обклеивали всё тело. Зимой на Урале снимать кино тяжело!»

Но маленькой дебютантке Алёне холод был нипочём. Сложнее оказалось другое: хотя на тот момент она уже успела обзавестись опытом фотомодели, перевоплощение в персонажа вымышленной истории давалось не так просто.

«Для меня быть моделью намного легче, — поделилась девочка. — Но актрисой — интереснее. Надо стать другим человеком, изобразить не того, кем ты являешься. На съёмках [иногда] с первого дубля не получалось всё как надо и приходилось по несколько раз повторять одно и то же. Это довольно трудно. Но всё равно было интересно!» — с воодушевлением отмечает Алёна.

По сюжету она — необычная молчаливая девочка, ставшая единственным другом для слабослышащего дурачка Лёши, которого высмеивают и обижают в родной деревне. Она зовёт того полететь с ней на другую планету. Фантастический фильм говорит, что даже пришелец может оказаться родственной душой, в то время как близкие причиняют боль.

На съёмки актриса приехала с мамой. Днём та помогала дочери на площадке, а вечером вместе разучивали текст для сцен, которые снимались на следующий день.

Мама Алёны, Екатерина, рассказала, что её дочь никогда не мечтала о кино. И всё-таки иногда ей думалось, что это может произойти, особенно когда начались первые успехи в модельной сфере. К десяти годам она уже была лицом Gucci и J.Kim, успела сняться для Harper's Bazaar Brazil и витрин ЦУМа. Такой исход казался логичным этапом Алёниной жизни. Так оно и получилось.

«Однажды продюсер фильма Яна Шмайлова показала мне фотографию Алёны Мирошниковой и предложила написать сценарий под неё, потому что у девочки необычная космическая внешность. Это и стало отправной точкой, — вспоминает Иван Соснин первое знакомство со своей будущей главной героиней и добавляет: — Она показала большой профессионализм. Ну и выглядит она фантастически. Правда как инопланетянка. Ей очень подошла роль!»

Кроме съёмок для журналов и больших экранов девочка учится в трёх школах: в эстетическом классе в лицее, а ещё в музыкальной и художественной школе. По словам мамы, «пока что всё успевает и везде получается хорошо». Совмещать с актёрским делом учёбу оказалось не очень сложно: съёмки заняли чуть больше двух недель. Кроме того, Алёне очень нравится рисовать, играть в компьютерные игры, делать поделки своими руками — шить, лепить, клеить из бумаги, составлять коллажи.

Теперь к этому солидному списку добавилось ещё и кино. Режиссёр уверен, что девочку ждёт успешное будущее и новые проекты.

«Мне очень понравилось работать с Алёной, — говорит Соснин. — Она большой молодец, отлично выдержала всё и показала, что она может вырасти в большую актрису. Появляются новые идеи, сюжеты для фильмов, клипов. Поэтому мы ещё с Алёной поработаем обязательно!»

«Пришелец» — первый независимый проект екатеринбургской студии Red Pepper Films. Фильм рассказывает о том, как в небольшой уральской деревне живёт в самодельном доме из мусора странноватый парень по имени Лёша. Он рисует круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лёшей и его увлечениями. Но всё меняется, когда к нему приходит та, кого он так долго звал.