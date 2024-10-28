«Делают это красиво». Путин заинтересовался съемками фильмов с Китаем

Россия заинтересована в совместном производстве фильмов с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам главы государства, с аналогичным предложением ранее выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Президент подчеркнул, что талантливые российские кинематографисты могут снимать красивые фильмы.

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«Наши деятели искусства делают это очень красиво, на самом высоком уровне», — заявил Путин.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что совместный проект России и Китая уже снимается. Он будет посвящен общим страницам истории. В свою очередь Путин уточнил, что речь идет о событиях, произошедших в 1926–1927 годах.

«Председатель КНР, конечно, прав. У нас много страниц совместной героической истории, красивой истории. Много таких вещей, о которой с удовольствием широкая аудитория узнала бы», — отметил Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Владимир Путин в разговоре с Си Цзиньпином привел факты отказа Украины от переговоров. При этом он подчеркнул, что Москва готова к такой встрече, однако Киев уходит от договоренностей. Как утверждает Лавров, Москва высоко ценит стремление стран БРИКС, в частности КНР и Бразилии, к поиску мирного пути урегулирования конфликта.