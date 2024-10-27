Стартовали съемки первого российско-индийский проекта «Жемчуг»

Стартовали съемки первого российско-индийский проекта — семейной драмы «Жемчуг». Историю об оставшейся без родителей девочке из Ханты-Мансийска, попадающей в приёмную семью из Москвы, снимет сценарист и режиссёр Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).

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В главных ролях: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев и Ирина Пегова. Также в съемках примет участие культовая звезда советского кино Эра Гарафовна Зиганшина («Снежная королева», «Небесные ласточки», «Похороните меня за плинтусом»). Для Дарьи Полунеевой, которая дебютировала в фильме Юрия Быкова «Хозяин», работа в «Жемчуге» станет первой главной ролью. Генеральный продюсер фильма – Екатерина Филиппова («Сказки Гофмана», «Нина», «Человек, который удивил всех»).

Съёмки проходят в Москве, позже команда переедет в Ханты-Мансийск, где по сюжету и развиваются основные события. Также съемки запланированы в Индии.