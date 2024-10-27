Kid Cudi сыграет в продолжении фильма «Счастливчик Гилмор»

Американский рэпер Kid Cudi появится в кинокомедии «Счастливчик Гилмор 2». Кроме музыканта в картине примут участие Адам Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд и другие. Какую роль сыграет Кади, пока неизвестно.

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Режиссером фильма «Счастливчик Гилмор 2» выступит Кайл Ньюачек. Известно, что сценарий кинокартины написали Адам Сэндлер и Тим Херлихи.

Комедия «Счастливчик Гилмор» вышла в 1996 году. В ней рассказывается история хоккеиста-неудачника с тяжелым характером, который начинает играть в гольф. Съемки продолжения культовой картины уже стартовали, сообщает Deadline.

В последний раз Kid Cudi появился на большом экране в фильме «Ловушка» (2024) от М. Найта Шьямалана.

Ранее рэпер выпустил полноформатный альбом INSANO (2024), состоящий из 21 трека.