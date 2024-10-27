Расписание выхода сериала «Первый номер» с Александрой Бортич

1 декабря состоится премьера сериала «Первый номер». Сюжет шоу будет основан на реальных событиях и расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.

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В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 2 февраля.

Расписание выхода сериала «Первый номер» от Kion

Эпизод Дата выхода

1-я серия 1 декабря

2-я серия 8 декабря

3-я серия 15 декабря

4-я серия 22 декабря

5-я серия 29 декабря

6-я серия 5 января

7-я серия 12 января

8-я серия 19 января

9-я серия 26 января

10-я серия 2 февраля