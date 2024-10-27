Могут ли кинотеатры запрещать посетителям приносить с собой еду

В Калининграде разгорелся скандал: девушку выгнали из кинотеатра за то, что она принесла на сеанс пиццу. Из зала ее демонстративно вывела группа быстрого реагирования. Никаких извинений и компенсаций за испорченное настроение она не получила, поэтому пожаловалась в региональный Роспотребнадзор. Дело дошло до суда. Корреспондент "РГ" выяснил, кто прав в данной ситуации и почему в кино можно приходить со своим.

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День для Полины и ее молодого человека обещал быть приятным. Пара отправилась на киносеанс мультфильма "Кунг-фу Панда" прямиком из курортного города Зеленоградска, который находится в 30 километрах от Калининграда. По пути решили заказать небольшую пиццу, которой намеревались перекусить в кино. Ведь законом это не запрещено, верно?

- Попкорн я в принципе не ем - не очень хорошо себя после него чувствую. А те же чипсы в кинотеатрах всегда в три раза дороже, чем в магазинах. Сколько ни ходили на сеансы в другие кинотеатры, нас всегда без проблем пускали со своей едой. Однако этот день стал исключением, - рассказала в беседе с корреспондентом "РГ" Полина.

Проблемы начались еще на входе в кинозал. Контролер, заприметив коробку с пиццей, сразу предупредил, что со своим перекусом внутрь не пускают. Однако пара его не послушала и все равно заняла места в зрительном зале. Мультфильм начался, но буквально через пару минут в зал зашел представитель кинотеатра, который настоятельно рекомендовал молодым людям сдать еду в камеру хранения. Получив отказ, администрация вызвала группу быстрого реагирования, которая уже силком вытолкнула Полину и ее молодого человека из зала.

- Все наши разборки продолжались больше часа. В итоге мы сдались, отправили пиццу в камеру хранения и досмотрели мультфильм. После этого написали жалобу в Роспотребнадзор. От кинотеатра нам ничего не нужно. Это больше вопрос социальной справедливости. Честно, достаточно было бы извинений в электронной форме за испорченный день и плохое настроение, но мы их так и не получили, - добавила девушка.

Теперь извиняться перед посетителями администрация кинотеатра будет уже в суде. За Полину вступились сотрудники регионального Роспотребнадзора. Они выехали на место и провели собственное расследование. Первым делом проверили местные правила посещения кинозалов. Там действительно содержался запрет на пронос продуктов питания, за исключением попкорна, нежирных чипсов, орешков, шоколадных и карамельных конфет, безалкогольных напитков (не более 0,8 литра) и пива в таре объемом не более 0,5 литра. А в зал, куда направлялась молодая пара, вообще нельзя было проносить любую еду.

- По еще одному пункту правил посещения данного кинотеатра нельзя было брать с собой едко или резко пахнущие вещества, а также предметы, которые могут загрязнить одежду других посетителей, кресла и прочее имущество. Однако существует постановление правительства Российской Федерации № 1338 от 16 августа 2021 года, которое четко определяет правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах,- прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

А в зал путь посторонним сосискам я бы закрыл - они с искусством две вещи несовместные. Чтобы мы, степ бай степ, совсем не одичали

Таким образом, Полине ничто не мешало пронести с собой пиццу и запить ее условной газировкой, купленной в соседнем магазине. Даже если кинотеатр ввел такие ограничения и прописал их в собственных правилах, то они незаконны, и посетитель может их не соблюдать. Такие запреты нарушают права потребителей, поскольку ставят их в неравное положение - грубо говоря, заставляют покупать аналогичные товары по завышенным ценам и одновременно отдают предпочтение тем, кто приобретает их на территории заведения. Это также противоречит требованиям здоровой конкуренции, - прокомментировал руководитель калининградского юридического бюро Антон Цепин.

Управление Роспотребнадзора по региону вынесло калининградскому кинотеатру предостережение, в котором рекомендовало изменить соответствующий пункт в правилах посещения. Однако никакой реакции от прокатчиков не последовало. После этого ведомство направило иск в суд. Предварительное слушание назначено на 20 ноября.

Тем временем

В Оренбурге Роспотребнадзор проверил кинотеатр после жалоб посетителей, которых не пустили в зал со своей едой. В итоге владельцев оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение законодательства, а внутренние правила переписали, исключив пункты о запрете на свою еду у зрителей. Такой же суммой моральный ущерб компенсировали жительнице Челябинской области, которую также выгнали из кинозала с едой и напитком. Аналогичное решение принял и районный суд Екатеринбурга.

Подготовила Елена Мелихова

Кино и закусь

Все начиналось как увеселение: синьоры в ложах ели-пили, на сцене что-то там представляли, было шумно, забавно и сытно. Но шел прогресс, увеселения стали искусством, оно потребовало ума и сердца, желудки на время умерили аппетит. И то: Чехов под хот-дога покажется нудным: не врубаться же в терзания Фирса, когда тут кока кончается!

И вот мы на распутье. Уже "ящик" приучил потреблять кино под пивко. И уже наши молодые сограждане разумному, доброму и вечному предпочитают мультик с возрастным цензом 0+, он у нас в рекордсменах проката, потому что "не грузит". И уже есть кинотеатры с двуспальными лежанками вместо кресел и коньяком возле. Но лежанка с коньяком требуют закуси. Кино, побежав на зов кассы, такую закусь охотно выпекает: вместо чеховской нудятины вокруг крутые пацаны с пушкой, телки с придыханием и запикивания вместо лопнувшей струны. В кинозалах сплошь беготня за кормом, теперь вот и пиццы в ход пошли, не испачкать бы соседей в темноте. И уже не поймешь, что к чему закуска - пицца к кино или кино к пицце.

Так развилась тенденция, по-модному - тренд. А потом публика удивляется: что за кино пошло, не над чем попереживать, поплакать и даже, что совсем редкость, - посмеяться. Пора включать искусство кино в Красную книгу: вымирает. На экранах крутят гарнир к сосиске - вот ведь до какого первобытного состояния доводит и наш художественный вкус, и наше искусство привычка путать кинозал с буфетом. Это если все-таки думать о разумном, добром и вечном. А если о пицце... конечно, у юристов свои регламенты едких запахов, но, согласитесь, от иной пиццы несет так, что святых выноси. Да и смотреть кино под лязг работающих челюстей рядом - не самое милое дело. Так что Фемиде стоило бы это учесть, вынося свои вердикты: ведь права администрация, она защищает интересы зрителей от тех, кто пришел поесть, а кресла, где мы будем сидеть, - от жирных пальцев. Конечно, пропустить жбанчик коки с сосиской перед сеансом - часть приятного ритуала. А в зал путь посторонним сосискам я бы закрыл - они с искусством две вещи несовместные. Чтобы мы, степ бай степ, совсем не одичали.

Валерий Кичин