11 лучших экранизаций Достоевского

27 октября на «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Преступление и наказание». Режиссер проекта Владимир Мирзоев («Топи» и «Внутри убийцы»), перенес события культового романа Федора Достоевского в реалии современного Санкт-Петербурга, в остальном же сюжет полностью опирается на первоисточник. Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский, Алена Михайлова, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Владимир Мишуков. В день премьеры «Газета.Ru» вспоминает другие самые яркие и интересные экранизации произведений классика русской литературы.

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«Идиот», Акиро Куросава, 1951

Режиссер Акиро Куросава перенес действие романа Достоевского в послевоенную Японию, но при этом практически полностью сохранил оригинальный сюжет произведения. Главный герой Киндзи Камэда (князь Мышкин) сходит с ума после неожиданного помилования прямо накануне казни. Возвращаясь из плена в родной Хоккайдо, он знакомится с новоиспеченным миллионером Дэнкити Акама (Парфен Рогожин), который рассказывает ему о роковой красавице Таэко Насу (Настасья Филипповна).

«Белые ночи», Лукино Висконти, 1957

Режиссер Лукино Висконти внес в сюжет сентиментального романа Достоевского существенные коррективы: действие картины происходит в послевоенной Италии, а на первом плане вовсе не мечтатель, а таинственный возлюбленный главной героини. Во время прогулки по заснеженному городу Ливорно молодой итальянец Марио (Марчелло Мастроянни) знакомится с загадочной русской девушкой Натальей (Мария Шелл), которая рассказывает ему о своем пропавшем год назад женихе Теннанте (Жан Маре). Молодой человек изо всех сил пытается завоевать сердце красавицы, и у него это почти получается, но тут появляется герой Маре — и Наталья, забыв о новом знакомом, бросается в его в объятья.

«Идиот», Иван Пырьев, 1958

Лента Ивана Пырьева рассказывает о событиях первой части романа Достоевского: действие начинается в поезде, где князь Мышкин (Юрий Яковлев) знакомится с Парфеном Рогожиным (Леонид Пархоменко), и заканчивается празднованием дня рождения Настасьи Филипповны (Юлия Борисова). Режиссер планировал, что его экранизация «Идиота» будет состоять из нескольких частей, поэтому фильм заканчивается титрами: «Конец первой части». Однако картина так и осталась единственной: исполнители главных ролей отказались от съемок в продолжении, а сам режиссер переключился на экранизацию другого произведения Достоевского — повести «Белые ночи» (1959).

«Скверный анекдот», Александр Алов и Владимир Наумов, 1966

Фильм, снятый по одноименному сатирическому рассказу Достоевского, более 20 лет пролежал «на полке» из-за брежневской цензуры и увидел свет лишь в 1987 году. Действие картины происходит в Санкт-Петербурге вскоре после отмены крепостного права. В центре сюжета — действительный статский советник Иван Ильич Пралинский (Евгений Евстигнеев), который свято верит в то, что гуманность поможет ему завоевать любовь и одобрение людей, а также заставит их поверить в государственную реформу. Однажды он становится случайным гостем на свадьбе своего подчиненного Порфирия Пселдонимова (Виктор Сергачев), где сталкивается с полным непониманием гостей и быстро разочаровывается в своих гуманных идеях.

«Преступление и наказание», Лев Кулиджанов, 1969

Черно-белый фильм Льва Кулиджанова критики называют «эталонной» отечественной экранизацией великого романа Достоевского. Родиона Раскольникова в картине сыграл Георгий Тараторкин, Порфирия Петровича — Иннокентий Смоктуновский, а Сонечку Мармеладову — начинающая на тот момент актриса Татьяна Бедова. Фильм длится почти три с половиной часа, но они пролетают незаметно.

«Подросток», Евгений Ташков, 1983

Шестисерийный художественный фильм, снятый по одноименному роману Достоевского, рассказывает историю становления 19-летнего юноши Аркадия Долгорукого (Андрей Ташков) — незаконнорожденного сына знатного дворянина Андрея Петровича Версилова (Олег Борисов) и его бывшей крепостной Софьи Андреевны Долгорукой (Лариса Малеванная). После окончания гимназии ранимый и впечатлительный молодой человек переезжает в Петербург, где видит новую, неведомую ему ранее жизнь, и решает во что бы то ни стало разбогатеть.

«Мальчики», Юрий Григорьев и Ренита Григорьева, 1990

Фильм снят по мотивам одной из глав романа Достоевского «Братья Карамазовы». В центре сюжета — монах Алеша Карамазов (Дмитрий Черниговский), который приезжает в деревню, где знакомится с компанией местных гимназистов. Один из них — Илья, затравленный сверстниками сын обедневшего капитана Снегирева, — бросает в Карамазова камень. Главный герой решает разобраться в причинах агрессивного поведения мальчишки и очень скоро погружается в мир детских чувств, юношеских интриг и первых влюбленностей.

«Преступление и наказание», Джозеф Сарджент, 1998

В американской версии «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова сыграл звезда «Анатомии страсти» Патрик Демпси, Соню Мармеладову — француженка Жюли Дельпи, а роль следователя Порфирия Петровича, которую сценаристы заметно расширили относительно первоисточника, досталась великолепному Бену Кингсли. Несмотря на довольно высокий рейтинг, многим поклонникам Достоевского экранизация Сарджента показалась слишком сухой, грубой и безыдейной.

«Преступление и наказание», Петр Думала, 2000

На создание 29-минутного мультфильма «Преступление и наказание» у польского режиссера и аниматора Петра Думалы ушло три года. Явной сюжетной линии в мультфильме нет — все внимание режиссера приковано к чувствам и мыслям главного героя. Никаких диалогов, быстрая смена кадров, большое количество планов, трехмерные изображения, и все это под тревожную музыку — пожалуй, самая нестандартная экранизация культового романа Достоевского.

«Даун Хаус», Роман Качанов (признан в РФ иностранным агентом), 2001

Постмодернистская интерпретация «Идиота» Достоевского, перенесенная в реалии суровых российских 90-х. Лента балансирует между черным юмором, абсурдом и трагедией, создавая уникальное восприятие классического сюжета. Князя Мышкина сыграл Федор Бондарчук, Парфена Рогожина — Иван Охлобыстин, а Настасью Филипповну — жена режиссера Романа Качанова Анна Букловская. Примечательно, что автор объяснил выбор актрисы на главную женскую роль тем, что он как ее муж прекрасно понимает Рогожина, зарезавшего супругу просто потому, что она его достала.

«Идиот», Владимир Бортко, 2003

В отличие от Качановского «Даун Хауса», сериал Бортко тщательно придерживается первоисточника. Проект был тепло встречен зрителями, получил несколько престижных кинонаград и положительные отзывы критиков: Бортко хвалили за то, что он обошелся без экспериментов, а исполнителей главных ролей — Евгения Миронова (князь Мышкин), Владимира Машкова (Парфен Рогожин) и Лидию Вележеву (Настасья Филипповна) — за блистательную игру.