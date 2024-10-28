Сказочный фильм «Огниво» возглавил кинопрокат России

По данным издания Kinobusiness, сказочная лента «Огниво» возглавила кинопрокат России за минувшие выходные. Фильм занял первое место по сборами в стране за прошедший уикенд и собрал 275 млн рублей.

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На втором месте по сборам расположился фильм «Руки вверх!» про популярную группу и её основателя Сергея Жукова. Картина собрала 135 млн рублей. Следом идёт фильм ужасов «Субстанция» — за минувший уикенд ему покорились 56,3 млн рублей. Чуть хуже показал себя фильм «Ужасающий 3» — он собрал 53,7 млн рублей.

Это данные официального проката. Если брать ленты, которые показывают в России без лицензии, то фильм «Веном: Последний танец» занял вторую строчку со сборами в 177,8 млн рублей.