Депутат рассказал, какие сериалы необходимо запретить

Необходимо запретить трансляцию сериалов, пропагандирующих «любовь за деньги», рассказал NEWS.ru председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он отметил, что подобные ленты нельзя показывать, как и материалы, связанные с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

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«Телевидение и онлайн-платформы заполнили сериалы об эскорт-услугах и проституции: "Жизнь по вызову", "Содержанки", "Купи меня", "Чики", "Хэппи энд", "Не модельное агентство". Он заявил, что эти работы надо запретить, как и фильмы с пропагандой ЛГБТ, которое признали в России экстремистским и запретили деятельность», — считает Иванов.

По его словам, пропаганда отношений, основанных на деньгах, противоречит основам традиционных ценностей семьи и любви. Сериалы о «любви за деньги» формируют у молодого поколения ложные представления о счастье и успехе, создавая иллюзию, что материальные блага важнее истинных человеческих чувств, подчеркнул Иванов.

«В условиях, когда весь общественный дискурс сосредоточен на укреплении семейных устоев, такие шоу становятся настоящим коварством, отвлекающим молодежь от установки на создание крепких, основанных на взаимной любви отношений. Активные показы таких сериалов в Год семьи — это яркое свидетельство морального упадка нашего общества», — заявил Иванов.

Общественник считает, что «молодые девушки могут быть очарованы этим привлекательным миром, думая, что легкие деньги и быстрая слава — это норма, а молодые люди, видя это, начинают воспринимать отношения как обмен, а не как стремление к совместной жизни и к созданию семьи». По мнению Иванова, «это не просто бездействие — это преступное попустительство, которое лишает будущее нравственных ориентиров».

Ранее в нижегородской школе № 126 ранее провели урок музыки для учеников седьмого класса, в ходе которого им показали видео с голыми девушками и целующимися мужчинами. В ролике были фотографии знаменитостей российского шоу-бизнеса 2000-х годов, таких как Гарик Сукачев, Валерий Сюткин, Филипп Киркоров.